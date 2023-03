Ruotsin ilmavoimien kriisi syvenee

Ruotsin asevoimien vuosiraportti 2022 (pdf) kertoo, että Gripen-hävittäjien lentotunnit ovat vähentyneet lähes 12 prosenttia vuodesta 2021. Kirjavahvuudessa olevaa 94: konetta kohden lentotunteja on kertynyt noin 110 tuntia, kun vielä edellisvuonna määrä oli noin 125 tuntia.

Suomen ilmavoimien F/A-18C/D -Horneteilla lennetään keskimäärin noin 145 tuntia vuodessa konetta kohti.

Raportti mainitsee lentotuntien vähenemisen syiksi lentäjien, taistelunjohtajien ja lentoteknisen henkilöstön vähyyden, jota on vielä pahentanut noin 30 taistelulentäjän lähtö opintovapaille. Virkavapaat eivät vielä viime vuonna vaikuttaneet merkittävästi päätehtävien hoitamiseen, mutta ilmavoimien kyky jatkaa taisteluyksiköiden koulutusta ja ylläpitoa on heikentynyt merkittävästi. Lentäjäpulan pelätään jopa vaarantavan Ruotsin turvallisuuden.

Jos virkavapaat jatkuvat, alkaa yksiköiden kyky suoriutua päätehtävistään sekä taistelukestävyys raportin mukaan laskea. Marraskuussa ruotsalaismediat kertoivat vain kahden vapailla olleen lentäjän palanneen ilmavoimiin, mutta samaan aikaan 20 lentäjän – joista 10 hävittäjälentäjää – pyytäneen opintovapaata.

Taustalla on tyytymättömyyttä palkkaan, työolosuhteisiin ja uuteen eläkejärjestelmään. Niille, jotka jäävät töihin, on paljon enemmän töitä, kun lähes kolmannes lentäjistä on lähtenyt vuodessa. Ruotsin valtiopäivien tutkimuspalvelun mukaan hävittäjälentäjien lähtökuukausipalkka on 38 000 kruunua (vähän yli 3 400 euroa), ja se on pysynyt samana vuodesta 1999 lähtien. Kuukausipalkka on yli 1 800 euroa pienempi kuin merenkulkulaitoksen tai rannikkovartioston lentäjillä. Muutaman vuoden lentopalveluksen jälkeen annettu lentobonus poistettiin, ja pari vuotta sitten kaikkien vuonna 1988 tai sen jälkeen jälkeen syntyneiden lentäjien eläkeikä nostettiin 55 vuodesta 66 vuoteen.

Yhden hävittäjälentäjän koulutus maksaa puolustushaaralle jopa 150 miljoonaa kruunua (13,6 miljoonaa euroa). Vielä vuonna 1986, kun elokuva Top Gun sai ensi-iltansa, Ruotsissa valmistui 40 hävittäjälentäjää vuodessa. Viime vuosina määrä on ollut enintään 12, useimmiten vähemmän.

Lentoteknisen henkilöstön kysyntä ilmavoimien ulkopuolella on kasvanut rajusti. Uuden Gripen-järjestelmän huoltoon sertifioidun mekaanikon kouluttaminen kestää yli viisi vuotta, vaikka koulutusta on nopeutettu.

Gripenien käytettävyys on kuitenkin ollut edelleen hyvä, kiitos sopimusten, joilla varaosien ja -laitteiden saatavuus on turvattu vuoteen 2025 saakka. Joulukuussa Saab sai 500 miljoonan kruunun (45 miljoonan euron) sopimuksen Gripen C/D -laivaston päivityksistä, jotta sillä voidaan jatkaa vuoteen 2035 saakka.

Lentoajan vähentyminen näkyy myös helikopteriyksiköissä. Lentoteknisen henkilöstön vähyys heikensi NH90:n ja Agusta A109:n käytettävyyttä. Kolmen UH-60M-kopterin käyttö Malissa Ranskan johtamassa Task Force Takubassa vuosina 2021–2022 vähensi niiden käytettävyyttä, koska kopterit täytyi sen jälkeen peruskorjata.