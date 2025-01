Ruotsin hallitus myönsi: Jengitilanne ei ole hallinnassa

Tukholmassa jengien väliset väkivaltaisuudet ovat ryöpsähtäneet tammikuussa: vähintään yksi räjähdys päivässä, Tukholmassa pelkästään tiistaina viisi. Kaksi murhaa. Tiistaina useita päiväkoteja jouduttiin evakuoimaan sen jälkeen, kun Tukholman eteläosassa sijaitsevalta pyörätieltä löytyi kaksi käsikranaattia.

Tältä näyttää väkivallan aalto. Suuntaus alkoi viime vuoden lopulla, hidastumisen merkkejä näy, kertovat esimerkiksi Expressen ja Dagens Nyheter (DN).

Torstaina aamulla pidetyssä lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristersson myönsi, että tilanne ei ole hallinnassa.

– Nämä ovat Ruotsin periytyviä ongelmia. Ne ovat kehittyneet hyvin pitkän ajan kuluessa, Kristersson sanoi.

Poliisi keskittyy muun muassa pommien ja aseiden saatavuuden katkaisemiseen. Konfliktin keskus on Tukholmassa, mutta se on levinnyt myös muualle maahan. Ainakin yksi pommintekijä on pidätetty Smålandin pikkukaupungissa. Poliisin mukaan hän möi räjähteitä nuoriin vetoavilla viesteillä chat-palveluissa. Expressen kertoo, että miehen hallusta löytyi useita kymmeniä kiloja räjähteitä.

Ruotsin hallitus aikoo panostaa väkivalta-aallon hallintaan esimerkiksi kiirehtimällä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa alaikäisten telekuuntelun. Laki oli tarkoitus saada voimaan kesäksi 2026, mutta nyt hallitus yrittää kiirehtiä sen voimaan kuluvan vuoden syksyksi.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa oikeusministeri Gunnar Strömmer toivoi poliisille työrauhaa. Heidän tulee saada hoitaa operatiivinen työ ilman poliittisen tason painetta.

– Mutta me voimme käyttää poliittista valtaa ulkomaansuhteissamme. Itse olin Turkissa viimeksi viime viikolla, Strömmer sanoi.

Useat jengirikolliset ovat lähteneet Ruotsista ja johtavat jengitoimintaa ulkomailta.