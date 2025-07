Ruotsin ex-ulkoministeri paljastaa Sergei Lavrovin erityisen taidon

Ruotsin ulkoministerinä vuosina 2018–2022 toiminut Ann Linde muistelee Svenska Dagbladet -lehden haastattelussa hänen käymiään neuvotteluja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa.

Tapaamisiin piti hänen mukaansa aina valmistautua hyvin. Lavrov on hänen mukaansa taitava.

– Ennen neuvotteluja täytyy tietää, mikä on tavoitteena. Ja missä on mahdollisuuksia päästä sopimukseen. On mahdotonta saada sataprosenttisesti tahtoaan läpi, sanoo Ann Linde.

Hänen mukaansa Sergei Lavrovin erityistaito on harhauttaminen, asioiden päälaelleen kääntäminen ja valehtelu silmääkään räpäyttämättä.

Linde muistelee, kuinka kerran neuvottelujen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Lavrov ilmoitti yllättäen olevansa todella iloinen siitä, että Ruotsi ja Venäjä ovat sopineet sotilaallisesta vuoropuhelusta.

Mistään sellaisesta ei oltu todellisuudessa sovittu.

– Se oli asia, johon Ruotsi oli sanonut sataprosenttisesti ei, mutta silti hän sanoi sen silmää räpäyttämättä. Silloin minun piti nopeasti todeta, että päinvastoin olimme sanoneet sille ei, Linde muistelee.

Lavrov valehteli Linden mukaan myös neuvottelupöydässä.

– Jos hän sanoi jotakin, mikä ei pitänyt paikkaansa, sain nopeasti kuiskauksen tai lapun, jossa kerrottiin, että se ei ole totta, Ruotsin entinen ulkoministeri kertoo.