Ruotsin DCA-sopimuksessa ei puhuta sanaakaan ydinaseista – mukana on kuitenkin kryptinen maininta ”tietyntyyppisistä aseista”

Yhdysvaltain ja Ruotsin välisessä puolustusyhteistyösopimuksessa (DCA) ei puhuta lainkaan ydinaseista tai niihin liittyvästä politiikasta. Asiantuntija kiinnittää kuitenkin huomiota sopimuksen mainintaan ”tietyntyyppisistä aseista”.

Ruotsin ja Yhdysvaltain allekirjoittama DCA-sopimus löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Sopimuksen nojalla Yhdysvallat saa pääsyn kaikkiaan 17 sotilaskohteeseen Ruotsissa. Niiden joukossa on neljä lentotukikohtaa ja yksi lentokenttä.

Arvostettu ydinaseiden asiantuntija Hans Kristensen kiinnittää X-palvelussa huomiota sopimuksen ensimmäisen artiklan toiseen kohtaan.

Se kuuluu seuraavasti:

– Kaikki tämän sopimuksen piiriin kuuluva toiminta tulee suorittaa kunnioittaen täysin Ruotsin suvereniteettia, lakeja ja kansainvälisen lain velvoitteita, myös mitä tulee tietyn tyyppisten aseiden varastointiin Ruotsin alueella.

Hans Kristensen huomauttaa, ettei koko sopimuksessa sanota mitään ydinaseista tai ydinasepolitiikasta. Hän pitää mainintaa ”tietyn tyyppisistä” aseista kuitenkin kryptisenä.

Uppsalan yliopiston rauhan ja konfliktien tutkimuksen professori Erik Melander toteaa puolestaan, että Norjan ja Yhdysvaltain DCA-sopimuksen sama kohta kuuluu tismalleen samalla tavalla. Perässä on kuitenkin vielä selkeä lause ydinaseista.

– Mikään tässä sopimuksessa ei muuta Norjan käytäntöjä liittyen ulkomaisten joukkojen sijoittamiseen Norjan alueelle ja ydinaseiden varastointiin tai sijoittamiseen Norjan alueelle, jatkolauseessa sanotaan.

Ruotsin muuten identtisestä pykälästä tämä kohta siis puuttuu.

– Miksi Ruotsin hallitus katsoi tarpeelliseksi, ettei tätä mainintaa ole sopimuksessa? Parlamentin tulisi vaatia, että se otetaan mukaan. Muuten tulkinnaksi muodostuu, että Ruotsin ydinasepolitiikka on Norjaa heikompi, Hans Kristensen sanoo.

Mediatietojen mukaan Suomi on allekirjoittamassa DCA-sopimuksensa Yhdysvalloissa joulukuun 18. päivänä.

