Ruotsilta liikenisi neljä Gripeniä Ukrainalle

Ukraina pyysi 10. helmikuuta 2023 virallisesti Alankomailta F-16-hävittäjiä, ja Britannia on puntaroimassa, kuinka monta Eurofighter Typhoonia siltä liikenisi Ukrainalle. Saksan puolustusministeri Boris Pistorius ilmoitti 14. helmikuuta, että saksalaisten hävittäjien lähettäminen Ukrainaan ei ole nyt mahdollista, mutta että aiheeseen voidaan palata muutaman kuukauden kuluttua.

Ennen Naton puolustusministerikokousta 15. helmikuuta Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson myönsi, että myös Ruotsi on saanut Ukrainalta pyynnön toimittaa hävittäjiä. Virallisen ilmoituksen mukaan Ruotsi voisi toimittaa Ukrainalle neljä Gripen C/D -hävittäjää. Jonsonin mukaan Gripenit ovat Ruotsille elintärkeitä maan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin turvaamiseksi. Lisäkoneet edellyttäisivät tuotantoa, joka taas veisi aikaa.

On ymmärrettävää, että neljällä Gripenillä ei olisi juuri vaikutusta sodan yleistilanteeseen Ukrainassa, mutta toki niillä vähennettäisiin Venäjän mahdollisuuksiin ilmaherruuteen, johon se ei muutenkaan – ainakaan toistaiseksi – ole juuri pyrkinyt. Gripenin etu olisi kyky toimia lyhyiltä kiitoteiltä ja maanteiltä paremmin kuin F-16 tai Eurofighter.

Ruotsin ilmavoimien kirjavahvuudessa on 71 Gripen C:tä ja 23 kaksipaikkaista Gripen D:tä. Ilmavoimille on tilattu 60 Gripen E:tä. Ensimmäisen niillä toimivan laivueen pitäisi olla operatiivinen kuluvana vuonna.

Ruotsin hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt vielä päätöksiä koneiden lähettämisestä. Ruotsille hävittäjien lähettämiseen liittyisi kaksisuuntainen uhka. Koneiden toimittaminen sinänsä voisi johtaa Moskovan sotilaalliseen vastaukseen Ruotsia vastaan, ja toisaalta Gripen voisi sotatoimissa jäädä venäläisten käsiin, jolloin he voisivat päästä käsiksi sen teknologiaan.

Jonson huomautti, että Ruotsi on toimittanut Ukrainalle apua yli miljardin euron edestä ja alkaa juuri kouluttaa ukrainalaissotilaita käyttämään CV-90-rynnäkköpanssarivaunuja, joita Ruotsi on luvannut toimittaa Ukrainaan yli 50. Hän painotti, että Ruotsin tämänhetkinen prioriteetti on vahvistaa Ukrainan ilmatorjuntaa, mistä hän on keskustellut Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikovin kanssa. Jonson vakuutti Ruotsin hallituksen olevan päättäväinen Ukrainan tuen lisäämisestä.