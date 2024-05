Ruotsilta historiallinen apupaketti Ukrainalle: Mukana jopa ilmavalvontakoneita

Ruotsi on julkistanut tähän mennessä suurimman apupakettinsa Ukrainalle. Paketin merkittävin osa on kahden ilmavalvonta- ja komentokoneen lahjoitus. Paketin kokonaisarvo on 1,16 miljardia euroa.

Saab 340:n pohjalle perustuva kone tunnetaan Ruotsin ilmavoimissa S 100D Arguksena tai ASC-890-nimellä.

– ASC 890 tulee antamaan Ukrainalle uuden kyvyn niin ilma- kuin merikohteitakin vastaan. Ukrainan kyky tunnistaa kohteita etäältä tulee vahvistumaan, Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson suitsuttaa X-palvelussa.

Hän jatkaa tutkakoneiden lisäävän merkittävästi Ukrainalle toimitettavien F-16-hävittäjien kyvykkyyttä. Jonson kertoo Ruotsin lahjoittavan myös AMRAAM-ilmataisteluohjuksia.

Pakettiin kuulu lisäksi muun muassa Ruotsin koko nykyinen varasto PBV 302 -miehistönkuljetusvaunuja. Puolustaja saa myös lisää tykistönammuksia, ylijäämävaunuja ja tarvikkeita jo aiemmin lahjoitetun kaluston huoltoon ja muuhun ylläpitoon.

Puolustusministeri Jonson kertoo ruotsalaisten lahjoittavan Ukrainaan lisäksi satelliittiviestintälaitteita.

Just announced: Sweden will donate a new military capability to strengthen Ukraine’s air defence. Package 16 will be the largest 🇸🇪 military aid package yet at €1,16bln. Sweden will donate Airborne Surveillance and Control aircraft (ASC 890) to 🇺🇦. (1/6) pic.twitter.com/iRqGeQE9oJ

— Pål Jonson (@PlJonson) May 29, 2024