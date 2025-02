Ruotsi valmis lähettämään Ukrainaan rauhanturvaajia, USA haluaa turvaajia Kiinasta

Ruotsi on valmis lähettämään rauhanturvajoukkoja Ukrainaan, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson Ukrainska Pravdan mukaan. Suomessa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) kommentoi Helsingin Sanomille, että Suomi on ”periaatteessa kiinnostunut mahdollisuuksista, jos sellainen tilanne tulee”. Koskisen mukaan Suomen valtiojohto ei ole käynyt asiasta vielä keskustelua. Ruotsi ja Suomi kommentoivat asiaa sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Keir Starmer kertoi että Britannian on valmis lähettämään joukkoja turvaamaan rauhaa Ukrainaan.

Toki on niin, että rauhanturvaamismission perustaminen on yksi vaihtoehto käynnistyvissä neuvotteluissa. Varmuutta rauhanturvaajien lähettämisestä ei siis ole vielä missään.

Maanantaina Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi julkisesti, ettei Eurooppaa pitäisi päästää osallistumaan mihinkään, koska Eurooppa muka haluaa jatkaa sotaa. The Economist -lehti kertoo omiin lähteisiinsä vedoten, että Yhdysvallat aikoo ehdottaa Ukrainan rauhanturvaamismission sotilaita lähetettäviksi ei-eurooppalaisista maista, esimerkiksi Kiinasta ja Brasiliasta.

Tunnustelut neuvotteluja varten ovat käynnistyneet maanantaina Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa, jossa kohtaavat Venäjän ja Yhdysvaltojen delegaatiot. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on Saudi-Arabiassa.