Ruotsi saa uutta aseistusta droonien torjuntaan

Ruotsin hallitus on ilmoittanut investoivansa 8,7 miljardia kruunua (790 miljoonaa euroa) ilma- ja droonintorjuntakykyihin. Investointi käsittää monia järjestelmiä, mukaan lukien tutkia, ilmatorjunta-aseita ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

Ilmoitettu summa kattaa yli puolet tammikuussa ilmoitetuista ilmapuolustukseen varatuista varoista. Puolustusministeri Pål Jonsson sanoi hallituksen tiedotteessa, että ilmapuolustuksen kykyihin investointi on nyt tärkeämpää kuin koskaan, mikä pätee kaikkiin Nato-maihin.

Ruotsin hallitus ilmoittaa tehneensä sopimuksia monen valmistajan kanssa. Järjestelmien toimitukset alkavat vuonna 2027, minkä Jonson totesi olevan suhteellisen nopeaa tilanteessa, jossa Euroopan puolustusteollisuudella on paineita pysyä kysynnän vauhdissa.

Yksi hankittavista järjestelmistä on GUTE II, modulaarinen droonintorjunnan järjestelmä. Yksi sen elementeistä on BAE Systems Boforsin valmistama 40 millimetrin Tridon Mk 2 -ilmatorjuntatykki, joita tilattiin Ukrainalle vuonna 2025 ja toimitetaan helmikuussa 2027.

Toisena järjestelmän kineettisenä osana on Saabin 30 millimetrin Trackfire-tykki, joita Ruotsi on jo ostanut Loke-järjestelmään ja Stridsbåt 90 H -syöksyveneisiin. GUTE II ei sisällä ohjusaseistusta toisin kuin vastaava puolalainen, Polska Grupa Zbrojeniowan ja Kongsbergin yhteisyrityksen rakentama järjestelmä nimeltä SAN, johon on integroitu laser-ohjatut APKWS-raketit.

Droonien ja muiden ilma-alusten havaitsemiseen ja maalinosoitukseen GUTE II:ssa on sekä aktiivisia sensoreita, kuten Giraffe 1X -tutka, että passiivisia antureita. Järjestelmään hankitaan myös elektronisen sodankäynnin laitteita ja laveteiksi erikokoisia ajoneuvoja. Boforsin ja Saabin lisäksi sopimuskumppaneina ovat Sisu ja Nammo. Järjestelmä tulee sekä erillisten droonintorjunnan yksiköiden että ilmatorjunnan käyttöön.