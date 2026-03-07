Ruotsi otti jyrkän linjan varjolaivastoon – rahtialus otettiin haltuun

Ruotsin rannikkovartiosto otti perjantaina haltuunsa väärennetyn lipun alla purjehtivan rahtialuksen Trelleborgin edustalla Etelä-Ruotsissa. Rannikkovartiosto kertoo tiedotteessaan pitävänsä Guinean lipun alla purjehtivaa ”Caffa”-alusta valtiottomana. Koska yksikään lippuvaltio ei takaa aluksen turvallisuutta ja merkelpoisuutta, ottivat viranomaiset aluksen haltuunsa.

Operaatio sujui rannikkovartioston hyvin ja selvitystyöt alkoivat perjantai-iltapäivänä. Ruotsalaiset viranomaiset selvittävät aluksen ja sen miehistön taustoja ja olosuhteita.

Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin liitti viestipalvelu X:ssä aluksen Itämerellä huolta herättäneeseen Venäjän varjolaivastoon. Bohlin kertoo Caffan olevan Ukrainan pakotelistalla, minkä lisäksi aluksen vakuutuksiin ja omistussuhteisiin liittyy epäselvyyksiä. Bohlinin mukaan alus vaihtoi Venäjän lipusta Guinean lippuun viime kesänä.

– Viranomaisten selvitys saa osoittaa, täyttääkö kyseinen alus vesillämme purjehtimiseen vaaditut edellytykset. Toimet aluksia vastaan Ruotsin vesillä perustuvat viranomaisten itsenäiseen oikeudelliseen arvioon, ministeri kirjoittaa.

– Varjolaivaston muodostaman suuren haasteen huomioon ottaen hallitus katsoo, että aktiiviset vastatoimet ovat välttämätömiä.