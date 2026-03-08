Verkkouutiset

Ruotsi otti haltuunsa varjolaivaston aluksen – nyt pidätettiin miehistön jäsen

Väärennetyn lipun alla purjehtiva alus voidaan määrätä käyttökieltoon.
Ruotsissa pidätettiin haltuunotetun aluksen miehistön jäsen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Ruotsi on pidättänyt yhden haltuunotetun ”Kaffa”-aluksen miehistön jäsenistä, maan rannikkovartiosto kertoo tiedotteessaan. Ruotsi otti Guinean lipun alla purjehtivan rahtialuksen haltuunsa perjantaina Trelleborgin edustalla Etelä-Ruotsissa.

Ukrainan pakotelistalta löytyvä alus on osa Venäjän varjolaivastoa, siviilipuolustusministeri Carl Oskar Bohlin vahvisti haltuunoton jälkeen. SVT uutisoi lauantaina suurimman osan aluksen miehistöstä olevan venäläisiä. Alus vaihtoi Venäjän lipusta Guinean lippuun viime kesänä.

Lauantaina pidätettyä miehistön jäsentä epäillään merilain ja alusturvallisuuslain rikkomisesta sekä väärennetyn asiakirjan käyttämisestä, mikä on myös törkeä rikos. Aluksen kunnossa ja toiminnassa on lukuisia puutteita, rannikkovartiosto vahvistaa.

– On vakavaa, että Ruotsin vesillä ja aluevesillä purjehtivissa aluksissa on sellaisia puutteita, että ne muodostavat uhan meriturvallisuudelle ja meriliikenteelle, väylillemme ja satamillemme sekä ennen kaikkea ympäristölle, rannikkovartioston operatiivisen toiminnan apulaispäällikkö Daniel Stenling sanoo tiedotteessa.

Ruotsin kuljetushallitus tarkastaa aluksen sunnuntaina. Mikäli aluksen puutteet arvioidaan liian suuriksi, voivat viranomaiset määrätä Kaffan käyttökieltoon.

