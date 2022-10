Ruotsi on valmis lähettämään Ukrainaan raskaita aseita

Ruotsi on valmis lähettämään Ukrainaan maan toivomia kehittyneitä aseita, sanoo Ruotsin tuore puolustusministeri Pål Jonson Dagens Nyheterin haastattelussa. Jonsonin mukaan Ukraina toivoo etenkin kehittyneitä ilmatorjuntajärjestelmiä.

Ruotsi on toistaiseksi toimittanut Ukrainaan lähinnä kevyitä aseita, mutta maan puolustusvoimat on aikaisemmin tällä viikolla teettänyt hallitukselle salaisen selvityksen niistä raskaista aseista, joita Ruotsi voisi tarvittaessa Ukrainalle toimittaa.

Puolustusministeri Jonson ei sulje pois esimerkiksi Boforsin kehittämän lyhyen kantaman RBS 70-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän lähettämistä Ukrainaan. Järjestelmä ei enää ole käytössä Ruotsin puolustusvoimissa.

– En poissulje sitä, palaamme asiaan niin pian kuin mahdollista. Kun Venäjä eskaloi sotaa, on tärkeää että me vastaamme siihen ja tuemme Ukrainaa antamalla myös raskaita ja kehittyneempiä asejärjestelmiä.

Tuore puolustusministeri Jonson on kokenut turvallisuuspoliitikko. Sotatieteiden tohtori on aikaisemmin toiminut niin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen analyytikkona kuin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Puolustuspolitiikka on myös keskeisesti esillä Ulf Kristerssonin hallituksen agendalla.

– Tämän vaalikauden aikana hallitsevia tekijöitä on kolme. Ensimmäinen on Ukrainan sota, Jonson sanoo.

– Toinen on Nato-jäsenyys, hallituksen korkeimpana prioriteettina on täysjäsenyyden toteutuminen. Kolmas tekijä on kokonaismaanpuolustuksen vahva kasvu.

Hallituksen tavoitteena on, että Ruotsin puolustusmenot viimeistään vuonna 2026 saavuttavat Naton suositteleman kahden prosentin osuuden bruttokansantuotteesta.

– Kyse on solidaarisuudesta. Suomi, Baltian maat ja Puola ovat kaikki jo ylittäneet kaksi prosenttia, Jonson selittää.