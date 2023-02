Ruotsi: Nato-hakemuksia ei pidä erottaa toisistaan

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia ei pidä erottaa toisistaan, sanoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson Financial Timesille. Kysymys on ajankohtaistunut sen jälkeen kun maiden Nato-prosessia jarruttanut Turkki on vihjaissut olevansa valmis hyväksymään Suomen, mutta ei Ruotsin, jäsenhakemuksen.

Kristersson ei pidä tätä vaihtoehtoa kannattavana, hän sanoo FT:lle Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Ruotsin pääministerin mukaan läheisten naapurimaiden eriaikainen liittyminen hankaloittaisi muun muassa puolustusyhteistyötä.

– Suomi ja Ruotsi ovat turvallisuuden antajia. Meillä on kyvykkyyksiä, joista on hyötyä kaikille Nato-maille, myös Turkille, Kristersson sanoo.

– Aloitimme prosessin yhdessä, olemme toteuttaneet sen yhdessä ja haluamme päättää sen yhdessä. On olemassa erittäin hyviä syitä hyväksyä meidät yhtäaikaa ennen Vilnaa, Kristersson toteaa, Naton heinäkuiseen huippukokoukseen viitaten.

Kristerssonin mukaan Suomen ja Ruotsin yhteiselle Nato-prosessille on ilmaistu Münchenissa eri tahoilta vahva tuki. Ruotsin pääministeri ei omien sanojensa mukaan varaudu tilanteeseen, jossa Suomi liittyisi Natoon ilman Ruotsia. Jokaiset maat tekevt omat päätöksensä, hän sanoo.

Mikäli Turkki päätyisi ratifioimaan pelkästään Suomen, olisi kyseessä kauaskantoinen ratkaisu, Kristersson varoittaa.

– Uskon, että se olisi huono päätös Ruotsille, alueellemme, Natolle sekä Ruotsin ja Suomen kyvylle vaalia turvallisuutta sodan jatkuessa lähialueellamme.