Ruotsalaistutkija: Nato-jäsenyyden toteutumisessa merkittävä käänne

Tukholmassa viime lauantaina järjestetty mielenilmaus, jossa tanskalainen äärioikeistoaktivisti poltti Koraanin, ja sen herättämät kiivaat reaktiot ovat ensi näkemältä ajaneet Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin Turkissa lähelle umpikujaa.

Samaan aikaan monelta on saattanut jäädä ruotsalaistutkija Anna Wieslanderin mukaan havaitsematta, että Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin huomio on kääntynyt kohti Washingtonia.

– Yhdysvallat on astunut mukaan peliin. Ja Erdogan tarvitsee F-16-hävittäjänsä, Atlantic Council -ajatushautomon Pohjois-Euroopan johtajana toimiva Wieslander kirjoittaa Twitterissä.

Viime kesänä järjestetystä Naton Madridin-huippukokouksesta alkaen Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat tehneet hänen mukaansa töitä toteuttaakseen maiden väliseen kolmikantasopimukseen sisältyneet ehdot. Joulun jälkeen sekä Suomi että Ruotsi antoivat ymmärtää, että niiden osalta paljonkaan ei enää ollut tekemättä.

– Yhdysvallat Naton johtovaltiona oli pitänyt siihen asti etäisyyttä prosessiin, mutta 13. tammikuuta tilanne muuttui. Yhdysvaltain presidentti ilmoitti silloin kongressille, että hallinto haluaa myydä F-16-hävittäjiä Turkille sillä edellytyksellä, että Turkki ratifioi Ruotsin ja Suomen liittymisen [Natoon], Wieslander toteaa.

Sen jälkeen Yhdysvaltain ja Turkin viranomaiset ovat hänen mukaansa käyneet sopimusneuvotteluja useaan otteeseen. Samaan aikaan Turkki on ilmaissut kiinnostustaan Eurofighter-hävittäjää kohtaan ilmeisesti vahvistaakseen neuvotteluasemaansa suhteessa USA:han. Ensisijaisesti Turkki on kuitenkin edelleen kiinnostunut hankkimaan amerikkalaisia F-16-hävittäjiä.

– Johtavat kongressiedustajat ovat kertoneet aikovansa estää sopimuksen [amerikkalaishävittäjistä]. Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydelle on kongressissa kuitenkin edelleen vahva tuki. Koska F-16-hävittäjät ja [Naton] laajentuminen linkittyvät toisiinsa, kongressi on saamassa ratkaisevan roolin Ruotsin ja Suomen tuomisessa mukaan liittokuntaan, Wieslander arvioi.

While all eyes are on a burnt Quran, hanging dolls and escalating chaos between #Sweden and #Turkey, President Erdogan’s focus has actually moved elsewhere, though many seem to have missed it. The #US has entered the game. And Erdogan needs those F-16's.#turpo



A thread👇:

— Anna Wieslander (@AnnwieAnna) January 25, 2023