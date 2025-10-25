Ruotsalaispoliitikon neuvo: näin naiset ja kaupunkilaiset saadaan äänestämään oikeistoa

Ruotsin kokoomus eli moderaatit on viime vuosina menettänyt kannatustaan Tukholman kaltaisissa suurissa kaupungeissa sekä naisten parissa. Nyt puolueen entinen kansanedustaja Hanif Bali antaa Svenska Dagbladetissa arvionsa siitä, miten naiset ja kaupunkilaiset saataisiin takaisin oikeistopuolueiden äänestäjiksi.

Ilmiö on nähtävissä myös Suomessa. Helsingissä kokoomuksella oli kaupunginvaltuustossa parhaimmillaan 26 paikkaa vuoden 2008 kuntavaalien jälkeen. Nyt luku on 21. Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan 2007 eduskuntavaaleissa 21 prosenttia naisista äänesti kokoomusta, kun viime eduskuntavaaleissa luku oli 18 prosenttia.

Ruotsissa tilanne on tätäkin jyrkempi. Vuoden 2006 kuntavaaleissa moderaatit sai Tukholmassa 37 prosenttia äänistä, viime vaaleissa vain 18 prosenttia.

Kolme kautta Ruotsin valtiopäivillä istunut Bali näkee tilanteen puolueen kohtalonkysymyksenä. Hänellä on myös syy sille, miksi oikeistopuolueen kannatus hiipuu.

– Moderaattien kriisi johtuu siitä, että kotien mattojen päällä ei juokse enää lapsia, Bali tiivistää.

Lasten saaminen vaikuttaa Balin mukaan myös ihmisten polititisiin näkemyksiin. Kun lapsia hankitaan vähemmän, näkyy se myös äänestyskäyttäytymisessä.

– Kun ihmiset ovat lapsia, he ovat huolissaan, he ovat idealistisia ja välittävät Gretasta, ilmastosta ja rauhasta, Bali kommentoi, viitaten ilmastoaktivisti Greta Thunbergiin.

– Mutta kun he hankkivat lapsia ja kasvavat, he alkavat välittämään minkälaisia jengejä hengailee kuntosalin ulkopuolella myymässä huumeita, millaiselta tulokset näyttävät kouluissa ja niin edelleen.

Tilanteeseen kytkeytyy myös rakentaminen. Tukholmassa omakotitalossa asuu keskimäärin 2,1 ihmistä, kerrostaloasunnossa taas 2,7. Lasten lennettyä pesästä moni vanhempi jääkin asumaan suureen omakotitaloon, ja samalla heidän lapsillaan ei ole varaa ostaa omaa taloa. Uusia omakotitaloja ei myöskään rakenneta riittävästi.

Siksi yhä useampi asuukin kerrostaloissa, joissa syntyvyys on matalampi.

Yksi esimerkki löytyy Tukholman naapurikunnasta Solnasta, jonne on viime vuosina rakennettu runsaasti kerrostaloasuntoja. Samalla moderaattien kannatus on pudonnut. Kunta onkin Balista rakentanut pois porvarillisen identiteettinsä.

– Kaupungissa on korkein sinkkujen osuus koko maassa. Se kertoo jotain moderneista ihmisistä, Bali harmittelee.

Moderaattien kasvu 1960-1970 -luvuilla syntyikin reseptillä, joka Balista toimisi oikeistopuolueille myös nykypäivänä.

– Omistusasunnoissa asuvat valkokaulustyöläiset saivat lapsia ja palan maata, ja heistä tuli konservatiiveja, ruotsalaispoliitikko tiivistää.

– Meistä kaikkien lasten tulisi kasvaa omakotitalossa. Ja meistä puusepällä ja sairaanhoitajallakin pitäisi olla varaa taloon suuressa kaupungeissa.

Ruotsissa moderaattien kannatus on puolueen selvitysten mukaan laskenut naisten parissa etenkin Ruotsidemokraattien kanssa tehdyn yhteistyön vuoksi. Bali kuitenkin tyrmää ajatuksen, ja palaa teoriaansa lasten saamisesta.

– Jos useammat lapsettomat 25-40 -vuotiaat naiset saisivat lapsia, hyväksyvät he myös Ruotsidemokraatit. Ongelma ei ole, että he eivät saa lapsia, vaan se, että he saavat lapsia liian myöhään. Bali linjaa.

Bali itse on kansanedustajauransa jälkeen saanut lapsia sekä hankkinut omistusasunnon ja kissan. Se on hänestä ratkaisu myös oikeistopuolueiden ongelmiin.

Jos yhä useammalla ihmisellä olisi mahdollisuus asua omakotitalossa ja saada lapsia, olisi se oikeistolle piristysruiske.