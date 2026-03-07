Ruotsalaisia kehotetaan varautumaan kolmivuotiseen sotaan

Ruotsalaisten on varauduttava pitkäkestoiseen sotaan, kehottaa Ruotsin siviilipuolustusvirasto MCF:n johtaja, kenraalimajuri Mikael Frisell. Mikäli pahin skenaario eli sota toteutuu, kestää se keskimäärin kolme vuotta, Frisell kertoo Sveriges Radion haastattelussa.

Frisell kertoo tavoitteeksi sen, että Ruotsi kestäisi täysimittaista hyökkäystä ensin ainakin kolmen kuukauden ajan, jona aikana yhteiskunta valmistautuisi pidempiaikaiseen sotaan. Ruotsin siviilipuolustusta uudelleenrakennetaan parhaillaan, Frisell kuvailee SR:lle. Kenraalimajuri on itse juuri vieraillut Ukrainassa, ja toteaa siviilikohteiden ja asutuskeskusten olevan venäläisten hyökkäysten päivittäisiä maalitauluja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Arvostelijoiden mukaan aseelliseen konfliktiin varautuminen vie huomiota ei-sotilaallisilta uhilta, kuten ilmastonmuutokselta ja pandemioilta. Frisell myöntää kritiikin osittain perustelluksi mutta kyse on hänen mukaansa prioriteeteista.

– Elämme rauhan ja sodan välitilassa, jossa suuri vastustaja yrittää kylvää eripuraa yhteiskunnassamme. Näemme kyberiskuja, hybriditoimia, merenalaisten kaapeleiden sabotointia. Se uhka on myös rajalla, Frisell sanoo, ja korostaa Ruotsin joutuvan varautumaan useisiin erilaisiin uhkakuviin ja skenaarioihin.