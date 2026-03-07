Verkkouutiset

Ruotsalaisia kehotetaan varautumaan kolmivuotiseen sotaan

Kenraalimajurin mukaan Ruotsi elää sodan ja rauhan välitilassa.
Ruotsalaisia sotilaita ja Ruotsin ilmavoimien JAS 39 Gripen -hävittäjä harjoittelemassa Suomessa. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER
Ruotsalaisia sotilaita ja Ruotsin ilmavoimien JAS 39 Gripen -hävittäjä harjoittelemassa Suomessa. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

Ruotsalaisten on varauduttava pitkäkestoiseen sotaan, kehottaa Ruotsin siviilipuolustusvirasto MCF:n johtaja, kenraalimajuri Mikael Frisell. Mikäli pahin skenaario eli sota toteutuu, kestää se keskimäärin kolme vuotta, Frisell kertoo Sveriges Radion haastattelussa.

Frisell kertoo tavoitteeksi sen, että Ruotsi kestäisi täysimittaista hyökkäystä ensin ainakin kolmen kuukauden ajan, jona aikana yhteiskunta valmistautuisi pidempiaikaiseen sotaan. Ruotsin siviilipuolustusta uudelleenrakennetaan parhaillaan, Frisell kuvailee SR:lle. Kenraalimajuri on itse juuri vieraillut Ukrainassa, ja toteaa siviilikohteiden ja asutuskeskusten olevan venäläisten hyökkäysten päivittäisiä maalitauluja.

Arvostelijoiden mukaan aseelliseen konfliktiin varautuminen vie huomiota ei-sotilaallisilta uhilta, kuten ilmastonmuutokselta ja pandemioilta. Frisell myöntää kritiikin osittain perustelluksi mutta kyse on hänen mukaansa prioriteeteista.

– Elämme rauhan ja sodan välitilassa, jossa suuri vastustaja yrittää kylvää eripuraa yhteiskunnassamme. Näemme kyberiskuja, hybriditoimia, merenalaisten kaapeleiden sabotointia. Se uhka on myös rajalla, Frisell sanoo, ja korostaa Ruotsin joutuvan varautumaan useisiin erilaisiin uhkakuviin ja skenaarioihin.

