Ruokavirasto varoittaa: Tämän tulisen ruoan syöminen voi olla hengenvaarallista

Erittäin tulisten ruokien syöminen suurena määränä voi aiheuttaa akuutin myrkytyksen, Ruokavirasto varoittaa.

Syynä on monien tulisten ruokien korkea kapsaisiinipitoisuus. Ruokavirasto katsoo, että kapsaisiinimyrkytysriski liittyy elintarvikkeisiin, joista annoksesta saatava kokonaiskapsaisiinipitoisuus on 11,8 milligrammaa tai yli. Kapsaisiinin turvallisen saannin määrää ei tiedetä.

Kapsaisiinimyrkytyksen oireita ovat limakalvojen ärsytys, pahoinvointi, polttava tunne vatsan alueella, voimakas vatsakipu, oksentelu ja kohonnut verenpaine, joka pahimmassa tapauksessa voi olla hengenvaarallinen.

Viime vuosina on kapsaisiinimyrkytystapauksia raportoitu EU:ssa lapsilla ja nuorilla, jotka ovat syöneet yksittäisen erittäin tulisen sipsin. Näiden kokonaiskapsaisiinipitoisuudeksi on mitattu 11,8–59,3 milligrammaa sipsiä kohti. Yksi sipsi on syöty osana haastetta (One chip challenge), jossa on kilpailtu siitä, kuinka hyvin pystyy syömään erittäin tulisen tuotteen. USA:ssa tulisen sipsin syönti johti teini-ikäisen nuoren, jolla oli sydänsairaus, kuolemaan.

Ruokaviraston tietoon ei ole tullut Suomessa tapahtuneita kapsaisiinimyrkytyksiä.

Kapsaisiinin ja muiden kapsaisiiniyhdisteiden haitallisille vaikutuksille on yksilöllistä herkkyyttä. Tiedetään, että pienet lapset ovat erittäin herkkiä kapsaisiinille. Ruokaviraston mukaan ei ole löydetty tutkimuksia siitä, onko herkkyydessä eroja aikuisten ja vanhempien lasten tai nuorten välillä.

Elintarvikelainsäädännössä kapsaisiinipitoisuudelle ei ole asetettu sallittua enimmäismäärää. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ei ole tehnyt riskinarviointia kapsaisiinin kokonaismäärästä.

Tanskassa poistettiin kesäkuussa markkinoilta nuudelituote, jonka sisältämän chilikastikkeen kokonaiskapsaisiinipitoisuus ylitti 11,8 milligrammaa (Samyang Buldak ”3 x” Spicy & Hot Chicken -tuote, kapsaisiinin kokonaismäärä 19,1 milligrammaa). Tanskan viranomaiset asettivat 11,8 milligramman rajan kapsaisiinin kokonaismäärälle, koska tuo kapsaisiinipitoisuus on aiemmin aiheuttanut akuutin myrkytyksen lapsilla ja nuorilla, jotka ovat syöneet tulista chilimaustettua sipsiä.

Muissa EU-maissa kyseinen tuote on markkinoilla ja myös Suomessa tuote vapautettiin takaisin myyntiin 29. heinäkuuta 2024 väliaikaisesta käyttökiellosta. Perusteena vapautukselle on, ettei kapsaisiinille ole asetettu elintarvikelainsäädännössä sallittua enimmäismäärää.

Ruokaviraston tietoon ei ole tullut myöskään kapsaisiinimyrkytyksiä Suomesta tai muista EU-maista, joissa tuote on myynnissä.

Ruokavirasto suosittelee, että tuotteet, joissa on korkea kokonaiskapsaisiinipitoisuus, merkitään asianmukaisin varoituksin.