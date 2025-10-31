Ruokakauppojen halpamerkkejä yritetään suitsia lailla

Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muutoksista etenee lausuntokierrokselle. Lakiuudistuksella yritetään suitsia ruokakauppojen omien merkkien ylivoimaa ja tasapainottaa elintarvikeketjun neuvotteluvoimaa.

Kauppojen omiin merkkeihin kuuluvat esimerkiksi S-ryhmän Coop, Kotimaista ja Xtra sekä Keskon Pirkka ja K-Menu. Tuottajat ovat jo pitkään arvostelleet halpamerkkejä.

Muutoksilla yritetään parantaa alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden asemaa neuvotteluissa ja suojata niitä kohtuuttomilta sopimusehdoilta. Ostajaa velvoitetaan tasapuolisuuteen ja sopimusten läpinäkyvyyteen.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja maatalousjaoston jäsen Janne Jukkola (kok.) on tyytyväinen, että lakiuudistus etenee. Hän pitää tärkeänä, että alkutuottajien asemaa ja ruokaketjun oikeudenmukaisuutta parannetaan.

– Ruoantuotanto on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta, Jukkola sanoo.

Ostaja ei saa jatkossa vaatia tavarantoimittajalta tarpeettomia tietoja tai käyttää saamaansa tietoa esimerkiksi omien tuotemerkkiensä kehittelyssä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi tuottajien reseptejä ja muuta liiketoimintakriittistä tietoa joudutaan luovuttamaan eteenpäin. Tämä asia täytyy nyt katsoa tarkasti läpi, onko se enää välttämätöntä. Tässä on kyse luottamuksesta ja reiluudesta markkinoilla, toteaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja maatalousjaoston jäsen Janne Jukkola (kok.) tiedotteessa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan laki vie elintarvikemarkkinaa nykyistä reilumpaan, läpinäkyvämpään ja tasapainoisempaan suuntaa.

– Tästä hyötyvät niin alkutuottajat, elintarviketeollisuus, kauppa kuin kuluttajat, eli siis jokainen elintarvikeketjun osapuoli, hän sanoo ministeriön tiedotteessa.

Kansanedustaja Jukkolan mukaan lausuntokierrokselle lähtenyt uudistus pitää jatkovalmistella huolellisesti, jotta siitä ei aiheudu lisäbyrokratiaa yrityksille tai kilpailuetua ulkomaisille tuotteille.

– Käymme hallituskumppanien kanssa kokonaisuuden tarkasti läpi, jotta laki toimii käytännössä niin kuin on tarkoitettu.

Jukkola muistuttaa, että kaupan omien merkkien sääntely vaatii tarkkaa harkintaa.

– Kun markkinoilla vallitsee reilu peli ja luottamus, koko ruokaketju vahvistuu ja suomalainen ruoantuotanto pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa, Jukkola päättää.