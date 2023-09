Romaniassa annettiin ilmahälytys ja kehotettiin hakeutumaan suojaan lennokkien vuoksi

Romaniassa Tulcean maakunnassa lähellä Etelä-Ukrainaa annettiin ilmahälytys tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Venäjän lennokki-iskujen takia, kertoo Kyiv Post siteeraten paikallista Digi24-uutispalvelua.

Raja-alueen romanialaiskylien asukkaita kehotettiin viranomaisviestillä pysymään rauhallisina ja hakeutumaan suojaan, koska drone-romua voi tippua taivaalta.

Venäjä on toistuvasti iskenyt Ukrainan satamakaupunkeihin Tonavan varrella, ja viime viikolla myös yksi lennokki päätyi Romanian puolelle.

⚡️In #Romania, residents of villages in the Tulcea County received air raid alert messages during Russian drone attacks in southern Ukraine, Digi24 reported.

The messages warned residents about the possible debris from drones falling and urged them to stay calm and take shelter. pic.twitter.com/9OnzY9pIv1

— KyivPost (@KyivPost) September 13, 2023