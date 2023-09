Mihailo Podolyak: Tätä hiljaisuus Nato-maahan osuneen iskun ympärillä tarkoittaa

Ukrainan presidentin neuvonantajiin kuuluva Mihailo Podolyak kritisoi korvia huumaavaa hiljaisuutta, joka on ympäröinyt Nato-maa Romanian puolelle pudonnutta Venäjän lennokkia.

– Tietenkään kukaan ei oleta, että NATO ottaa käyttöön 5-artiklan ja ryhtyy sotaan Venäjän kanssa metallin pudottua romanialaispellolle, Podolyak toteaa X-viestialustalla.

Hänen mukaansa on kuitenkin vain yksi syy, miksi Venäjä on antanut itselleen ”luvan käyttää Romanian ja muiden [Ukrainan] naapurivaltioiden ilmatilaa” suorittamiinsa ohjus- ja lennokki-iskuihin.

– Koska vallitsee hiljaisuus. Ehkä kannattaisi ilmaista tiukemmin, että oman ilmatilan loukkaamista ei sallita? Esimerkiksi kertomalla olevansa valmis ampumaan alas ohjukset ja lennokit tietyllä säteellä omasta rajasta, Podolyak ehdottaa.

Hänen mukaansa avainasia on nyt se, että Ukrainalle pitäisi antaa lisää ilmatorjuntajärjestelmiä käytettäväksi raja-alueilla.

– Tämä kasvattaisi merkittävästi Ukrainan naapurimaiden turvallisuutta ja rajoittaisi Venäjän provosoivia ja ennakoivia toimia, alleviivaa Podolyak, jonka mukaan nyt tarvitaan tekoja eikä hiljaa pysymistä.

Romanian presidentti Klaus Iohannis sanoi keskiviikkona Politico-lehden mukaan, että drone-romun löytyminen Romanian puolelta on maan suvereniteetin ja koskemattomuuden vakava loukkaus.

Venäjä käytti iskussaan Ukrainan Tonavan varren satamakaupunkeihin iranilaisia Shahed-lennokkeja. Romania ensin kiisti maanantaina tulleen tiedon dronen harhautumisesta sen puolelle.

Keskiviikkona kuitenkin vahvistettiin, että Shahedin kappaleita löytyi Romaniasta läheltä Ukrainan rajaa.

Naton edustaja puolestaan julkaisi niin ikään keskiviikkona lausunnon, jonka mukaan Nato-maat ilmaisevat tukensa Romanialle, ja Nato aikoo seurata kumppaninsa Romanian tilannetta tarkasti. Edustajan mukaan Nato on myös kasvattanut läsnäoloaan Mustallamerellä.

Of course, no one expects NATO to invoke Article 5 and go to war with Russia over a metal can falling in a Romanian field. This is not the case. Russia allows itself to use the airspace of Romania and other neighbors to launch missile attacks on Ukraine for one reason only.…

"The Romanian authorities have confirmed that debris, possibly from a drone, has been found on Romanian soil, close to the border with Ukraine.

