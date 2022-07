Romanian parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Romanian parlamentti, eli senaatti on tänään hyväksynyt Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon ylimääräisessä istunnossa.

Asiasta kertoo Suomen Romanian-suurlähettiläs Marjut Akola Twitterissä.

Yhteensä 17 Nato-maata on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin jäsenyydet. Aiemmin tänään Liettuan parlamentti ratifioi molempien maiden liittymisen puolustusliittoon.

Myös Slovakian hallitus hyväksyi tänään Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat, kertoo maan ulkoministeri Ivan Korcok Twitterissä.

– Seuraava askel on parlamentti. Pyrimme sujuvaan ratifiointiprosessiin, ulkoministeri toteaa Twitterissä.

Today, the Government of #Slovakia 🇸🇰 approved the Accession Protocols of #Finland 🇫🇮 and #Sweden 🇸🇪 to @NATO. The next step – the Parliament. We aim for a smooth ratification process.

— Ivan Korcok (@IvanKorcok) July 20, 2022