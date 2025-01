Äärioikeistolainen Venäjä-mielinen romanialainen poliitikko Călin Georgescu sanoo Ukrainaa fiktiiviseksi valtioksi, ja että sen jakaminen naapurivaltioiden kesken on väistämätöntä, uutisoi European Pravda.

– Maailma muuttuu. Rajat muuttuvat. Lisäksi, jos rajat muuttuvat, missä olemme? Meillä on Pohjois-Bukovina, mikä kiinnostaa. Meillä on Bugeac, meillä on Pohjois-Maramureş, eikö? Entisestä… miksi sitä kutsuttiinkaan… Transkarpatiasta. Siellä on myös unkarilaisia… Lviv, joka jää puolalaisille, ja Malorussia, Georgescu sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainan jakaminen on ”väistämätöntä”.

– Sataprosenttisesti se tapahtuu. No, heillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tie johonkin sellaiseen on väistämätön. Ukraina on kuvitteellinen valtio. Se on Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta, Georgescu sanoi.

Pohjois-Bukovina on osa Bukovinan aluetta ja sijaitsee nykyään Ukrainan Tšernivtsin alueella maan länsiosassa. Budzhak (romaniaksi Bugeac) on historiallinen alue Ukrainan eteläosassa Tonavan, Dnisterin ja Mustanmeren suulla, ja se on nyt osa Odessan aluetta.

Pohjois-Maramureş on maantieteellisesti historiallinen alue, joka käsittää suunnilleen Zakarpattian alueen Ukrainan länsiosassa lähellä Romanian rajaa.

Aiemmin Georgescu on sanonut, että jos hän voittaa presidentinvaalit, hän kieltää Ukrainan viljan viennin Romanian kautta ja lopettaa sotilaallisen avun Ukrainalle.

Georgescu on edelleen suosituin ehdokas ennen toukokuussa pidettäviä presidentinvaaleja.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhii Tykhyi vastasi Euromaidanpressin mukaan hänen väitteisiinsä ja totesi, että Georgescun kommentit osoittavat äärimmäistä epäkunnioitusta Ukrainaa ja sen kansaa kohtaan.

Tykhyi korosti, että Ukraina torjuu ja tuomitsee kategorisesti kaikki revisionistiset lausunnot tai toimet, jotka uhkaavat sen suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, koska ne ovat ristiriidassa kansainvälisten normien, YK:n peruskirjan ja demokraattisten perusarvojen kanssa.

Myös Romanian ulkoministeriö ilmaisi tukensa Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle.

– Romanian ulkoministeriö vahvistaa vakaasti horjumattoman kantansa Ukrainan suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden tukemiseksi kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Tämä kanta on selkeä ja perustuu kansainväliseen oikeuteen, kansallisiin etuihin ja pitkäjänteiseen arvopohjaiseen ulkopolitiikkaan, lausunnossa sanotaan.