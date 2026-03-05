Robotti piti kiinni etulinjan asemista yli 40 päivää

Ukrainalainen United24-media esittelee NC13-yksikön robottia eli kauko-ohjattavaa maadroonia, joka piti kiinni etulinjan asemista 45 vuorokauden ajan.

Pakettiauton kyytiin mahtuva Droid TW 12.7 voidaan varustaa raskaalla Browning-konekiväärillä ja siirtää jalkaväen tulitueksi.

Laitteita on käytössä muun muassa Ukrainan 3. rynnäkköprikaatilla. Ukraina on pyrkinyt johdonmukaisesti laajentamaan maadroonien tuotantoa ja tuomaan niitä yhä useamman yksikön kalustoon.

Aiemmin lennokeissa nähdyn teknologisen vallankumouksen odotetaan näkyvän seuraavaksi juuri tällaisten robottien yleistymisessä. Niitä voidaan käyttää huoltotehtävissä, miinanraivauksessa, miinoittamisessa, haavoittuneiden evakuoinnissa ja suorissa hyökkäyksissä.

NC13-yksikön joukkueenjohtaja Frank kertoo taistelutehtävästä vaikealla rintamalohkolla, jossa venäläisten pienet jalkaväkiryhmät yrittivät edetä kohti Ukrainan puolustusasemia.

– Saimme määräyksen lähettää jalkaväelle vahvistuksia kalustollamme, Frank sanoo.

Miehistölle valittiin sopiva paikka Droidin kauko-ohjaukselle. Varsinainen tuliasema oli peltoaukean toisella laidalla sijaitsevassa metsikössä.

Robottia kierrätettiin 45 päivän ajan etulinjan taistelutehtävistä ammustäydennystä ja akkulatausta varten ohjaajien luokse.

Robotti siirtyi tarvittaessa takalinjan tukiasemaan. / United24

Raskaan konekiväärinsä avulla Droid onnistui torjumaan useita Venäjän hyökkäyksiä. Teknologian ansiosta ukrainalaiset pystyivät vähentämään itselleen koitunutta vaaraa pysyttelemällä etulinjaa kauempana.

NC13- yksikön upseeri Makar sanoo robottien suorittavan päivittäisiä tehtäviä 3. rynnäkköprikaatin rintamalohkolla. Ne tuhoavat komentopisteitä ja droonien laukaisupaikkoja sekä järjestävät väijytyksiä huoltoteillä ja joukkojen kokoamisalueilla.

Maadroonien vastuulla on pian yhä suurempi osa puolustusasemista. Niitä käytetään Playstation 5 -pelikonsolin ohjaimilla ja vastaavilla laitteilla.

Yksinkertaiset ohjaimet ovat osoittautuneet luotettavimmiksi. Erillisen ohjauslaitteen tuottaminen arvioitiin liian kalliiksi ja hitaaksi.

– Videopelejä pelannut henkilö voi napata ohjaimen käsiinsä, ja hän osaa ajaa robotilla saman tien. Ohjaaminen ei ole vaikeaa eikä myöskään ampuminen. Sotilas selviää siitä minimikoulutuksella. Mutta tärkeintä ja haastavinta on tehtävän huolellinen suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen, upseeri toteaa.