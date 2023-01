Risto E. J. Penttilä Uudelle Suomelle: Suomi on Naton jäsen heinäkuussa

Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä arvioi Uudelle Suomelle, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä ennen heinäkuussa Liettuassa pidettävää Naton huippukokousta.

Hänen arvionsa mukaan Ruotsin Sälenissä viime viikonloppuna pidetyssä turvallisuuskonferenssissa saatiin ”kokonaisuutena selkeyttäviä viestejä”. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi Turkin vaativan Ruotsilta mahdottomia.

Kristerssonin mukaan Turkki vaatii Ruotsilta sellaisia asioita, joita se ei voi eikä halua tehdä.

– Suomi on toistanut kantansa, että Ruotsin kanssa mieluiten mennään. Ruotsi on nyt sanonut, että kaikki on tehty mitä voidaan ja oikeusvaltioperiaatteita ei lähdetä polkemaan. Tämä selkeyttää tilannetta myös Naton suuntaan. Kukaan ei voi sanoa, etteivät Suomi ja Ruotsi olisi tehneet kaikkea. Kaikille on selvä, että kysymys on Turkista ja sen harjoittamasta kiristämisestä, Risto E. J. Penttilä sanoo US:lle.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista voi tulla Naton jäseniä, jokaisen Naton jäsenmaan on ratifioitava niiden jäsenyys erikseen. Turkki on toistuvasti uhannut kieltäytyä ratifioinnista, mikäli Suomi ja Ruotsi eivät täytä Turkin niille antamia ehtoja.

Penttilän mukaan näyttää siltä, että Ruotsi on Sälenin konferenssista alkaen kiristänyt linjaansa retorisesti. Hän uskoo, että tämä luo painetta myös Naton suuntaan.

– Natohan väittää olevansa organisaatio, jolle demokratia ja oikeusvaltio ovat tärkeitä asioita. Ellei Suomesta ja Ruotsista tule Naton jäseniä viimeistään heinäkuun huippukokouksessa, voidaan puhua Naton suuresta epäonnistumisesta, Penttilä arvioi.

Turkki sai aikanaan vastaavan kaltaisessa väännössä henkilönsä korkealle Naton sotilasorganisaatiossa ja varapääsihteeriyden.

– Tässä on vähän sama juttu. Natosta Recep Tayyip Erdoğan hakee jotain tällaista ja Yhdysvalloista kahta asiaa: kahdenkeskinen tapaaminen kuvausmahdollisuudella, jossa hänet otetaan merkittävänä kumppanina vastaan ennen vaaleja ja asekaupat. F-35 on se, mitä he kaikkien eniten hakisivat, mutta en tiedä pääsevätkö he siihen. Epäluottamus on niin suurta, ja F-35 ja sen asejärjestämät niin tärkeitä, että vaikuttaa epätodennäköiseltä.