Rintamalla havaittiin uusi yksikkö – asiantuntija ennakoi hyökkäystä

Ukrainan asevoimat on joutunut torjumaan vuodenvaihteen jälkeen kymmeniä venäläisjoukkojen rynnäkköjä eri puolilla pitkää rintamalinjaa.

Haasteena on, että Venäjä pystyy ampumaan päivässä arviolta 10 000 tykistöammusta, mutta Ukraina vain 2 000. Liikekannallepanon laajentamisesta on käyty pitkään keskustelua, sillä Ukrainan rintamasotilaiden keski-ikä on yllättävän korkea eli yli 40 vuotta. Hyökkäyksiin on jouduttu lähettämään jopa yli 50-vuotiaista koostuvia yksiköitä.

Asiantuntijat uskovat Kremlin pitävän yllä kevään aikana kovaa painetta ukrainalaisjoukkoja vastaan. Mahdollinen uusi hyökkäyssuunta voi olla Kupjanskin lähellä Harkovan alueen itäosissa.

Venäjän 96. tiedusteluprikaatin havaittiin siirtyneen hiljattain rintaman pohjoisosiin. Analyytikko Konrad Muzyka uskoo tämän viittaavan uusiin hyökkäysvalmisteluihin Kupjanskia vastaan. Kaupunki vapautettiin syksyllä 2022 Ukrainan vastahyökkäyksessä.

Yksikkö toimii 100. tiedusteluprikaatin ohella osana 1. panssariarmeijaa ja tukee sen operointia tiedustelutoiminnassa. Prikaatiin kuuluu ainakin kolme pataljoonaa, jotka ovat erikoistuneet signaalitiedusteluun, rintamatiedusteluun ja viestintään. Sen yhteydessä on lennokkikomppania.

– Doktriinin mukaisesti yksikön tehtävänä ovat operatiivisen tason ”syvät” tiedustelutehtävät, joilla tuetaan hyökkäyksiin suunniteltua 1. panssariarmeijaa. Avointen lähteiden perusteella 96. tiedusteluprikaati toimii osana Venäjän läntistä ryhmittymää. Alueella toimii lisäksi 6. armeija, Muzyka kirjoittaa tilannekatsauksessaan.

Hänen mukaansa on melko varmaa, että Venäjän asevoimat tulee jatkamaan hyökkäystoimintaa Kupjanskin suunnalla. Tavoitteena on työntää puolustaja Oskil-joen länsipuolelle.

Tiedusteluprikaatin ilmaantuminen on merkki siitä, että Venäjä pyrkii selvittämään maastotiedustelulla parhaan mahdollisen etenemissuunnan kohti jokea ja Kupjanskia.

