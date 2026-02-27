Rikosasioiden käsittely oikeudessa voi pitkittyä entisestään

Rikos- ja riita-asioiden käsittely tuomioistuimissa voi pitkittyä entisestään, katsoo Tuomioistuinvirasto.

Viraston mukaan syynä on tuomioistuinten rahoitukseen kaavaillut leikkaukset. Suomessa tuomioistuimien toiminta kustannetaan verorahoilla, joten ne kuuluvat julkisten menoleikkausten piiriin.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukainen tuomioistuinten rahoitus vuodelle 2027 on noin 19 miljoonaa euroa aiempaa pienempi. Tämä vastaa tuomioistuinlaitoksessa noin 270 henkilötyövuotta. Toteutuessaan tuomioistuimien rahoitukseen kohdistuvat toimintamenosäästöt olisivat vuonna 2027 yhteensä 10,77 miljoonaa euroa.

Vastaavien leikkausten määrä oli vuonna 2025 hieman alle kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2026 lähes yhdeksän miljoonaa. Lisäksi tuomioistuimille myönnetty määräaikainen lisärahoitus päättyy vuoden 2026 lopussa ja tämä pienentää rahoitusta 7,9 miljoonalla eurolla.

Leikkaukset tulevat pakottamaan tuomioistuimia leikkaamaan menoistaan. Ne voivat olla esimerkiksi henkilöstövähennyksiä tai karsimista muista kuluista. Tiedotteessaan Tuomioistuinvirasto pelkää, että leikkaukset tulevat johtamaan tuomioistuinten aliresursointiin ja käsittelyaikojen pitkittymiseen entisestään. Suomessa tuomioistuinten käsittelyajat ovat jo nyt pitkiä ja käsittelyyn voi mennä useita vuosia.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että investointihankkeisiin liittyvät asiat seisovat tuomioistuimissa ja rikosasioiden osapuolet odottavat juttujen ratkaisua epäinhimillisen pitkään, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula sanoo tiedotteessa.

Suomalaisia tuomioistuimia on arvosteltu aiemminkin siitä, että ne eivät saa käsiteltyä rikos- ja riita-asioita kohtuullisessa ajassa. Mikäli oikeuskäsittely kestää kohtuuttoman pitkään, valtio voi joutua maksamaan viivästyksestä korvauksia oikeudenkäynnin osapuolille. Rikosasioissa käsittelyä voi pitkittää sekin, jos poliisi ei saa suoritettua esitutkintaa kohtuullisessa ajassa. Joissakin tapauksissa poliisi on voinut makuuttaa rikosasiaa pöydällään vuosikausia tekemättä sille mitään. Poliisin hidastelu voi johtaa myös rikoksen syyteoikeuden vanhenemiseen, jolloin rikoksesta epäiltyä ei saada haastetuksi oikeuteen.

