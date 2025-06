Rikolliset värväävät nuoria rahamuuleiksi

Rahan muulaus on yleistynyt nuorten keskuudessa viime vuosina, varoittaa S-Pankki tiedotteessaan.

Poliisin havaintojen mukaan esimerkiksi tietoverkkoavusteisten petosten tekijät pyrkivät aktiivisesti rekrytoimaan nuoria rahamuuleiksi. Ilmiössä on havaittu kasvua viimeisten vuosien aikana. Nuori houkutellaan ottamaan vastaan rahaa ja välittämään sitä eteenpäin, antamaan tilinsä käyttöoikeuden toiselle henkilölle tai esimerkiksi hakemaan lainoja ja välittämään rahat edelleen.

– Rikolliset pyrkivät eri tarinoin vakuuttamaan nuorille, että kyseessä on laillinen tai ”harmaan alueen” rahasiirto, ja siitä luvataan yleensä pieni palkkio. Tosiasiallisesti rikoksella saatujen varojen vastaanottaminen ja välittäminen on rikos, jonka poliisi tiedon saatuaan pyrkii selvittämään. Seuraamukset rahamuulille ovat rikostuomion lisäksi mahdolliset vahingonkorvausvelvollisuudet, kertoo S-Pankin tiedotteessa rikoskomisario Jussi Larvanto Keskusrikospoliisin tiedusteluosastolta.

Kysymys on usein järjestäytyneistä rikollisryhmistä, jotka värväävät nuoria suosituilla sosiaalisen median alustoilla. Nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että kyse on laittomasta teosta. Helppo raha houkuttelee, eikä nuori tule ajatelleeksi, että harmittomilta tuntuvista tilisiirroista seuraa rikostuomio.

Muuleja saatetaan värvätä myös työpaikkailmoituksilla. Näissä ilmoituksissa osaamisvaatimukset ovat olemattomia ja suuria rahamääriä luvataan hyvin pienellä vaivalla. Yhteydenpito tapahtuu ainoastaan verkossa, ja tehtävänkuvaan kuuluu oman pankkitilin käyttö rahan siirtoon.

Pankeilla on erilaisia keinoja suitsia rahanpesua. Jos pankki havaitsee poikkeavaa rahaliikennettä, siitä pyydetään selvitystä tilin haltijalta. Jos selvitys ei ole riittävä, tili saatetaan ääritapauksessa joutua sulkemaan. Rahanpesuepäilyistä tehdään ilmoitus poliisille.

– Näissä tapauksissa on hyvä muistaa, että taustalla on aina alkurikos, jolla rahat on hankittu. Se voi olla esimerkiksi perinteinen pankkitunnusten kalastelu, huumekauppa tai jopa ihmiskauppa. Laillisesti hankittua rahaa ei tarvitse siirrellä välikäsien kautta, sanoo S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelä.

– Tällaiseen toimintaan osallistuminen on paitsi laitonta, myös vaarallista. Jännittävältä tuntuva puuha saattaa johtaa uhkaaviin tilanteisiin, sillä rikollisporukoista on vaikea päästä irti, hän jatkaa.

Jos epäilee joutuneensa rahamuuliksi, rahansiirrot kannattaa lopettaa välittömästi ja ilmoittaa asiasta omalle pankille ja poliisille.