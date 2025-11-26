Riikka Purran mukaan SDP luottaa tulipunaiseen sosialismiin

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona väittelyä opposition vaihtoehtobudjeteista. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi Antti Lindtmanin johtaman SDP:n ajavan ”taantumuksellista ja sosialistista” talous- ja veropolitiikkaa.

– SDP:lle eivät menoleikkaukset maistu. Mutta luottamus sosialismiin, se on SDP:n valuuttaa, Riikka Purra sanoi.

– Veropolitiikan kärki koostuu yrittäjien ja yrittäjyyden rankaisemisesta. Kasvusta puhutaan, mutta kun puhe ei riitä. Kasvu ei synny hakkaamalla yrityksiä; se vähäkin katoaa sillä, Purra jatkoi.

Puolueen ehdottama uusi, lähes 300 miljoonan euron osinkosolidaarisuusvero olisi valtiovarainministerin mukaan isku pienyrittäjille.

– Ahkera pienyrittäjä ja työnantajayritykset on saatava luhistumaan, ja sitä kutsutaan solidaarisuudeksi. Loogista, jos epärehellinen puhekin lasketaan empatiaksi, Purra totesi.

SDP:n veroasiantuntijat ovat esittäneet progression laajentamista pääomatuloverotukseen. Ministeri muistutti Sanna Marinin (sd.) ehdottaneen aiemmin jyrkkää progressiota kuntaverotukseen, minkä lisäksi perintöverotukseen halutaan merkittävä kiristys.

– Tuhkatkin pesästä. Lapsesi eivät ole sinun, mutta eivät ole rahasikaan, Riikka Purra muotoili.

Oppositiopuolue peruisi hallituksen veronkevennykset polttoaineisiin ja kiristäisi jakeluvelvoitetta. Valtiovarainministerin mukaan SDP:n ymmärrys ja empatia eivät riitä näkemään maaseudulle, jossa etäisyydet ovat pitkiä ”eikä vantaalaisia ratikoita ole auttamassa ihmisiä töihin”.

Riikka Purra kysyi, onko Antti Lindtmanin puolue todella sitoutunut velkajarruun. SDP:n verolinjaa hän arvosteli voimakkaasti.

– SDP:n verolinja edustaa tulipunaista sosialismia, mutta olemme kuulleet myös järkeviä ajatuksia velkajarruun liittyen. On pakko kysyä: Kuka SDP:n talouspoliittista linjaa johtaa? Onko kyseessä edustaja [Matias] Mäkysen – taustalla velkajarrua vastustavan entisen pääministeri Marinin – vai siis edustaja [Joona] Räsäsen linja? Rahateoriaa ja alkemiaa vai ihan perinteistä rautakourasosialismia, Riikka Purra kysyi.

Valtiovarainministeri tyrmäsi puheenvuorossaan opposition esitykset.

– Vaihtoehtobudjetit ovat vaihtoehtotodellisuudesta. Keskusta rahoittaa uusia menoja perumalla veronkevennyksiä, joita ei tule ensi vuodelle. Vihreiden vaihtoehdossa poltellaan pilveä ja haaveillaan paremmasta maailmasta, samalla kun perutaan säästöjä 2,3 miljardin edestä ja korvataan niitä miljardiluokan veronkiristyksillä, Purra sanoi.

– Vasemmistoliiton ratkaisu on – no, se on aito. Perutaan säästöt, jaetaan rahaa, tehdään kuuden miljardin veronkiristykset. Olen sanaton. Ja nämä puolueet olivat edellisessä hallituksessa. Ei tarvitse ihmetellä VTV:n arvioita.