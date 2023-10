Riikka Purra: Valtio on elänyt yli varojensa vuodesta 2008 lähtien

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toteaa talousarvion valmistelun lähtökohtien olleen erittäin haastavia.

Hänen mukaansa rakennemuutos eri toimialoilla on tuonut uutta realismia valtiontalouteen.

– Ylimitoitettu sosiaalivaltion malli on tulossa tiensä päähän, koska meillä ei yksinkertaisesti ole varaa ylläpitää sitä. Suomen julkinen talous on yhä suuremmissa ongelmissa, ellemme ryhdy uudistamaan maata rivakalla otteella. Teeskentelyn ja itsepetoksen aika on ohi, Riikka Purra totesi vuoden 2024 budjetin lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Suomi on tuoreimpien talousarvioiden mukaan vajonnut taantumaan. Valtiontalouden alijäämä ei ole uusi ilmiö, sillä valtio on elänyt yli varojensa finanssikriisistä eli vuodesta 2008 lähtien.

Ministeri sanoi, ettei suomalainen hyvinvointivaltio selviä nykyisistä haasteista ilman selvää muutosta. Nousevat korkomenot tekevät tilanteesta aiempaa vaikeamman.

– Hallituksella ei ole tarjota ruusunpunaisia unelmia ja naiiveja punavihreitä illuusioita pysyvästi kasvavasta hyvinvoinnista ja yhä uusista valtion tehtävistä paisuvine tulonsiirtoineen. Päinvastoin, Suomen haasteet ovat suurimmat sitten 1990-luvun lamavuosien, Riikka Purra totesi.

Paluu tiukkaan kehysmenettelyyn

Hallituksen budjettiesitys on raskaasti alijäämäinen, sillä tulevan vuoden alijäämäksi arvioidaan yli 11,5 miljardia euroa. Vielä elokuun budjettiehdotuksessa alijäämää oli 1,4 miljardia euroa vähemmän. Muutos selittyy Purran mukaan heikentyneellä verotuloennusteella.

– Tämä alleviivaa sitä, että menorakenteemme on kestämätön suhteessa tulopohjaamme. Toisaalta kokonaisveroasteemme on maailman korkeimpia, ja etenkin tuloverotus on äärimmäisen progressiivista ja kireää. Verotuksen korkean tason vuoksi hallitus ei nosta kokonaisveroastetta omilla toimillaan, valtiovarainministeri sanoi.

Ensi vuonna hallitus esittää yli 700 miljoonan euron suoria säästötoimia. Kehyskauden loppua kohden pelkät valtiontalouden suorat säästöt kasvavat hallitusohjelman mukaisesti yli 2,5 miljardiin euroon.

– Tämä hallitus palaa noudattamaan ankaraa ja kurinalaista budjettipolitiikkaa. Palaamme tiukkaan kehysmenettelyyn, josta edellinen hallitus lipsui ja luopui. Kehysmenettely pitää meidät poliitikot kurissa ja tarjoaa kuluttajansuojaa äänestäjälle ja veronmaksajalle. Meillä ei ole enää varaa kalliiseen intressiryhmätalouspolitiikkaan, Purra sanoi.