Riikka Purra: Ukrainan auttaminen ei näkynyt tarpeeksi Unkarin työohjelmassa

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan Ukrainan auttaminen ja tukeminen ei näkynyt tarpeeksi Unkarin esittelemässä EU-puheenjohtajakautensa Ecofin-työohjelmassa.

Ministeri Purra edusti Suomea EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Brysselissä tiistaina 16. heinäkuuta. Purra edusti Suomea myös euroryhmässä, joka kokoontui samassa yhteydessä maanantaina.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Unkari esitteli muun muassa työohjelmaansa. Näissä Ecofin-asioissa on paljon sellaista, mikä on aivan kannatettavaa. Mutta merkille pantavaa oli se, että yksi tärkeimmistä prioriteeteista – eli Ukrainan auttaminen ja tukeminen – ei näkynyt lainkaan niin paljon kuin me olisimme halunneet, Putta kertoi medialle neuvoston jälkeen.

– Tätä itsekin korostin puheenvuorossani, että Ukrainan auttamisen ja tukemisen tulee säilyä meidän prioriteeteissamme korkealla. Ja tämä on ehdottomasti asia, jota Ecofinissa pitää jatkossakin käsitellä.

Ministerit saivat myös katsauksen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen talous- ja rahoitusvaikutusten tilanteesta. Esillä oli erityisesti Venäjän keskuspankin pysäytettyjen varojen tuottojen käyttö Ukrainan tukemiseksi.

– Tämä oli jakokeskustelu kesäkuun neuvoston keskusteluille. Tässä yhteydessä Suomi pitää tärkeänä, että mahdollisimman pian löydetään sopiva malli niin EU-maille kuin G7-kumppanimaille perustuen tähän Ukrainan lainayhteistyömekanismiin.

– Tätä kautta voidaan löytää toimiva malli, kun etsitään nopeaa mutta samalla merkittävää taloudellista tukea Ukrainalle.

EU hyväksyi kesäkuussa suunnitelman, jolla aloitetaan Venäjältä jäädytettyjen varojen tuottojen käyttö Ukrainan asevoimien rahoittamiseksi.