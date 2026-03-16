Riikka Purra: Perintöveron poisto vaatisi 1,4 miljardin säästöt

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan perintöveron poisto tarkoittaisi sitä, että valtion pitäisi etsiä säästöjä 1,4 miljardin euron edestä. Hän kommentoi aihetta viestipalvelu X:ssä.

Purran kommentti on vastaus kansanedustaja Tere Sammallahdelle (kok.), joka kommentoi Purran ilmoitusta siitä, että perintöveroa ei poisteta. Sammallahti viittaa etenkin Purran lausahdukseen, jonka mukaan ”hyötyjiä olisivat ennen kaikkea varakkaat sukuyhtiöt ja perheet”.

Sammallahti on asiasta eri mieltä.

– Perintöverouudistus auttaisi vahvistamaan sinivalkoista omistusta, pitämään pääomia Suomessa ja vahvistamaan suomalaisten työllisyyttä. Kaikki suomalaiset voittaisivat, Suomi voittaisi, Sammallahti katsoo.

Purra sanoo tietävänsä sen.

– Ja sinä tiedät, että minä tiedän.

– Ei muuta kuin säästöjä pöytään. 1,4 miljardia perintöverotuksen poistoon ja luovutusvoittoveron kohtuullistamiseen vai paljonko pannaan? Purra jatkaa.

Sammallahti vastaa, että luovutusvoittoveroa ei tarvitse kohtuullistaa, vaan asettaa kaikki samalle viivalle.

– Yhteisöverosta pakitus ja jos ei riitä, niin Yle, Sitra, kehitysapu, Solidium, yritys- ja järjestötuet, Sammallahti luettelee potentiaalisia leikkauskohteita.

Sammallahti myöntää, että tämä ei ole yksinkertainen harjoitus ja asiassa on ”paljon ristivetoa”. Hän toivottaa ministeri Purralle voimia tulevaan riiheen.

Vaikka hallitus ei ole poistamassa perintöveroa, verotettavan perinnön alaraja nousi tällä vaalikaudella 20 000 eurosta 30 000 euroon.

