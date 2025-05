Riikka Purra: Opposition velkapuhe on röyhkeää

– Röyhkeää! Röyhkeää on opposition velkapuhe. Kepun jättämä tyhjä paperi hallitustunnusteluissa oli sekin rehellisempi kuin uusin velkapuhe ja siihen perustuva välikysymys, kirjoittaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Facebookissa.

Hän kysyy, miten media voi toistaa opposition puhetta tuollaisenaan edes oikaisematta poskettomia väitteitä?

– Viime kaudella ei olisi tullut kysymykseenkään, että moinen huttu oppositiolta olisi päästetty mediassa korjauksitta läpi, Purra kirjoittaa.

Hän esittää kymmenen ”rautalanka-ajatusta julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta”.

Rahaministeri mukaan hallitus on tehnyt ja tekee edelleen merkittävää sopeuttamista.

– Säästämme käytännössä kaikkialta. Ilman näitä hallituksen toimia alijäämät olisivat merkittävästi suurempia ja velka entistäkin kovemmassa nousussa. On uskomatonta, että porukka, joka ei tehnyt itse lainkaan säästöjä ja on koko kauden kritisoinut kaikkia toimiamme, nyt valittaa velasta.

Toiseksi hän toteaa, että menot, jotka ovat merkittävästi lisääntyneet, liittyvät puolustukseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyviin seikkoihin (ml. F-35:t; Ukraina), soteen ja hyvinvointialueisiin sekä valtionlainan korkomenoihin.

– Mitä näistä oppositio olisi jättänyt tekemättä? Jos nyt oikein muistan, se olisi soteen halunnut entistäkin enemmän rahaa, Purra toteaa

– Puolustusmenot ja muut turvallisuusliitännäiset ja varautumisen menot esimerkiksi sotessa kasvavat valtavaa vauhtia. Naton uudet päätökset puolustusmäärärahatasosta tulevat tuota pikaa. Jokainen vastuuntuntoinen eduskuntapuolue kantaisi asiasta huolta eikä irvailisi kuin todellisuuskäsityksensä menettänyt, Purra sanoo.

– Tarvitsemme paitsi talouskasvua myös kaikki mahdolliset keinot rahoittaa isänmaamme puolustustarpeita arvaamattoman naapurimme vieressä. Tämäkään tilanne ei ole helpottamassa. Se on vaikeutumassa.

Neljänneksi Purra muistuttaa, että ”maksamme vain valtiolla korkoja valtavasti enemmän kuin edellinen hallitus (vrt. 2022: 840 miljoonaa; 2025: 3,2 miljardia). Valtionlainan kustannuksiin menee nyt enemmän kuin koko maan kaikkien kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin.

– Korkomenojen kasvu jatkuu ainakin vielä tämän vuosikymmenen loppuun – arvio on, että tuolloin niihin uppoaa 5,2 miljardia, mikä vastaa lähes 5 prosenttia valtionhallinnon kokonaismenoista! Mitä oppositio on tästä mieltä? Vieläkö joku vasemmalla haluaa muistella, miten halpaa velkaantuminen on, hän kysyy.

Purran mukaan talouden ankea tilanne ei johdu hallituksesta.

– Paitsi että Suomi on kärsinyt kroonisesta talouskasvun puutteesta 17 vuotta, on tämä viimeisin heikko suhdanne ollut huomattavasti ennustettua pidempi ja hankalampi. Tilanne Euroopassa ja maailmalla on vaikea. Sota, kauppasodan uhka, epävarmuus. Vientimarkkinamme on ollut suurissa ongelmissa. Venäjän kaupan katkeaminen, suljettu raja ja tähän liittyvät ongelmat. Mikä näistä on opposition mielestä hallituksen vika, hän tiedustelee?

Purran mukaan sama koskee työllisyyskehitystä.

– Työttömyys on kasvanut valitettavasti paljon, mutta se pääosin johtuu suhdanteesta. Julkisen puolen säästöt ovat aiheuttaneet myös jonkin verran työttömyyttä – ne ovat olleet säästötoimia – mutta huomattavasti vähemmän kuin yleinen suhdanne.

Hänen mukaansa ”hallitus ei myöskään ole valmis lisäämään satoja miljoonia tempputyöllistämiseen, kuten edellinen, vaan pyrimme parantamaan uudistuksin työmarkkinoiden toimintaa ja yritysten mahdollisuuksia työllistää. Rakenteellisten toimien vaikutus näkyy, kun suhdanne on niille suotuisa”.

Seitsemänneksi Purran mukaan ”meidän on aivan pakko saada maahan aitoa yksityisen sektorin talouskasvua”.

– Siksi olemme tehneet isoja kasvutoimia ja alentaneet veroja reippaasti. Kyllä, mukana on myös riskinottoa. Kun katsomme menneitä vuosia, on selvää, että silloin valitut toimet ovat olleet vääriä. Edellinen hallitus onnistui paisuttamaan julkista sektoria ja pumppaamaan elvytysrahalla työllisyyttä nätimmäksi, mutta yhtään aitoa rakenteellista uudistusta se ei uskaltanut tehdä.

– Vastustaako oppositio todella nyt veronalennuksia? Olisiko se halunnut vielä lisää leikkauksia? Mitä ihmettä se haluaa, kun vastustaa ihan kaikkea, mitä me teemme, Purra kyselee?

Kahdeksanneksi jokainen vastuuntuntoinen eduskuntapuolue ynnäilisi maamme valtavat haasteet.

– Me emme ole enää pohjoismainen maa taloutemme osalta. Olemme sitä edelleen sosiaaliturvan ja palveluiden osalta, mutta emme tulopohjan. Velkatasomme muistuttaa enemmän Etelä-Euroopan maita kuin pohjoismaita, Purra toteaa.

– Työikäinen väestö vähenee, vanhusväestö kasvaa, vastaanotettu maahanmuutto ei asiaa korjaa vaan päinvastoin. Tulevaisuuden haasteet ovat niin suuria, että ainakin itseäni hirvittää joka ikinen päivä. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen eli noin 7,5 miljardia euroa vuoden 2029 tasolla, hän jatkaa.

Valtiovarainministerin mukaan tämä hallitus tekee parhaansa näiden massiivisten ongelmien edessä.

– Jotkut puolueet jopa poliittisen kannatuksensa kustannuksella. Tämän maan hyväksi, paremman tulevaisuuden hyväksi. Eikö opposition puheenjohtajia yhtään hirvitä nämä luvut ja tämä tulevien vuosien todellisuus?

Purra muistuttaa, että tässä epävarmuudessa, talouden ja turvallisuuden haasteiden keskellä, alijäämä on syvä ja velkasuhde mittava eikä meillä ole lainkaan puskureita mahdollisesti vielä huonompien aikojen varalle.

– Jos emme saa talouskasvua käynnistymään, viimeinen voi sammuttaa valot.

– Arvoisa oppositio, tiedän, että teidän tehtävänne on vastustaa ja se on ihan ok. Mutta edes hippunen rehellisyyttä, edes hippunen ymmärrystä. Mikäli siellä on puolueita, jotka haluavat hallitukseen kantamaan vastuuta, tämä sama valtava ongelmavyyhti on teidän edessänne. Eikö se, edes se, saisi hillitsemään edes niitä röyhkeimpiä syytöksiä hallituksen suuntaan, Purra toteaa viimeiseksi.