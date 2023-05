Riikka Purra IS:n väitteistä: En näe mitään laaja-alaista tyytymättömyyttä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toppuuttelee Ilta-Sanomien väitteitä kokoomuslaisten neuvottelutyylistä Säätytalolla. Purran mukaan perussuomalaisilla ei ole mitään laaja-alaista tyytymättömyyttä neuvottelujen kulkuun.

– Kaikista mahdollisista ongelmista on keskusteltu omassa ryhmässä ja toki puheenjohtajapöytäänkin jotain tulee, mutta en itse näe mitään laaja-alaista tai systemaattista (tyytymättömyyttä). Hirvittävän paljon eri ryhmien toiminta eroaa toisistaan. Kyse on tietenkin erilaisista asioista, mutta mitä ilmeisimmin myös erilaisista henkilöistä. Ryhmillä on hyvin erilaisia tapoja, Purra kommentoi asiaa toimittajille keskiviikkona aamulla Säätytalolla.

Purra arvioi, että sotessa korjattavaa riittää paljon ja sote-pöydälle annetut tehtävänannot ja talousraami – ”ne ovat erittäin haastavia”.

– Tämä sopeuttamistarve on hyvin suuri. Tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on sekä paikallisia että koko maata koskevia kriisitilanteita jo tällä hetkellä. Vastaavasti on selvää, että asioita voidaan tehdä aina paremmin. Järjestelmässä on tehottomuuksia.

Purra toisti, että Säätytalolla kaikki puolueet ovat ”lähtökohtaisesti” sitoutuneet kuuden miljardin euron talouden sopeuttamiseen tällä vaalikaudella, mutta:

– Se riippuu voimakkaasti siitä, mitä se sisältää. Ja tässä on edelleen merkittäviä erimielisyyksiä.

Purralta kysyttiin, onko maahanmuuttokysymyksiä jo päästy käsittelemään, mihin hän vastasi, että ”hyvin heikosti”.

– Työryhmissä on käsitelty ensin ehkä sellaisia asioita, joista on helpompi päästä yhteisymmärrykseen.