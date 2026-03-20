Riikka Purra hämmästelee: Toivomuslistoja tulee pöydälle entiseen tapaan

Rahaministerin mukaan harvat ovat valmiita säästämään omistaan.
Valtiovarainministeri Riikka Purra puhui politiikan ja talouden toimittajien taustatilaisuudessa Helsingissä 20. maaliskuuta 2026., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toivoo vaaleja kohti mentäessä lobbareiden ja muiden tahojen ymmärrystä, miten poikkeuksellisen vaikea ensi vaalikauden 8-11 miljardin sopeutusurakka tulee olemaan.

Purra kuvasi perjantaina Säätytalolla toimittajatapaamisessa, ettei ole havainnut erilaisissa tapaamisissa juuri muutosta entiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ainakaan itse en ole havainnut niissä minkäänlaista muutosta verrattuna viime vaalien tilanteeseen. Minkäänlaista ymmärrystä siitä, että ensi kaudella tilanne on tältä osin entistäkin hankalampi. Ne ovat yhden käden sormilla laskettavissa ne toimijat, jotka itselleni ovat käyneet kertomassa ja esittäneet, että tässä olisi tällainen, mistä ehkä voisimme säästää. Tai tässä olisi ehkä toimintatapa, jota voisimme muuttaa ja päästä eteenpäin.

– Pääasiassa toivomuslistat ja ulostulot ovat ihan samanlaisia kuin aina ennenkin.

Purran mukaan tämä on aika mielenkiintoista, koska samaan aikaan eri tahot vakuuttavat ymmärrystään julkisen talouden vaikeasta tilanteesta ja että säästöjä pitää tehdä, ”mutta ei niitä nyt minulta tai meiltä voi tehdä”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Purra korostaa, että kymmenen miljardia on niin valtava summa, että se edellyttää jokaiselle sektorille menemistä ja voimakasta priorisoimista.

– Jonkinlaisen yhteiskunnallisen mentaliteetin pitää muuttua.

Sari Multala hakee kokoomuksen puheenjohtajistoon
Uudeltamaalta on kolme ehdokasta varapuheenjohtajiksi.
SDP:ssä avustajien häirinnästä selviää vähällä
Puolueen lepsu ote häirintään lähettää synkän viestin muille työpaikoille, Verkkouutisten toimittaja Matti Lepistö kirjoittaa näkökulmassaan.
Henrik Vuornos IS:lle: Marginaaliveroja pitää laskea
Lisätyöstä saadusta korvauksesta suurin osa voi mennä veroihin.
Mainos