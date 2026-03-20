Riikka Purra hämmästelee: Toivomuslistoja tulee pöydälle entiseen tapaan

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toivoo vaaleja kohti mentäessä lobbareiden ja muiden tahojen ymmärrystä, miten poikkeuksellisen vaikea ensi vaalikauden 8-11 miljardin sopeutusurakka tulee olemaan.

Purra kuvasi perjantaina Säätytalolla toimittajatapaamisessa, ettei ole havainnut erilaisissa tapaamisissa juuri muutosta entiseen.

– Ainakaan itse en ole havainnut niissä minkäänlaista muutosta verrattuna viime vaalien tilanteeseen. Minkäänlaista ymmärrystä siitä, että ensi kaudella tilanne on tältä osin entistäkin hankalampi. Ne ovat yhden käden sormilla laskettavissa ne toimijat, jotka itselleni ovat käyneet kertomassa ja esittäneet, että tässä olisi tällainen, mistä ehkä voisimme säästää. Tai tässä olisi ehkä toimintatapa, jota voisimme muuttaa ja päästä eteenpäin.

– Pääasiassa toivomuslistat ja ulostulot ovat ihan samanlaisia kuin aina ennenkin.

Purran mukaan tämä on aika mielenkiintoista, koska samaan aikaan eri tahot vakuuttavat ymmärrystään julkisen talouden vaikeasta tilanteesta ja että säästöjä pitää tehdä, ”mutta ei niitä nyt minulta tai meiltä voi tehdä”.

Purra korostaa, että kymmenen miljardia on niin valtava summa, että se edellyttää jokaiselle sektorille menemistä ja voimakasta priorisoimista.

– Jonkinlaisen yhteiskunnallisen mentaliteetin pitää muuttua.