Rheinmetall toimittaa 25 Leopard-panssarivaunua Ukrainaan

Saksalainen asevalmistaja Rheinmetall valmistautuu toimittamaan 25 Leopard 1A5 -panssarivaunua Ukrainalle, raportoi Ukrinform.

– Ukrainan hallitus on myöntänyt Rheinmetallille sopimuksen Leopard 1 -vaunuista, mukaan lukien 25 pääpanssarivaunua Leopard 1A5, viisi panssaroitua pelastusajoneuvoa (Bergepanzer 2) ja kaksi koulutuspanssarivaunua, raportissa todetaan.

Yhtiön mukaan tilauksen rahoittaa Saksa valtio. Paketti sisältää myös koulutus-, logistiikka-, varaosat, huolto- ja muut tukipalvelut. Toimituksen on määrä tapahtua ensi vuonna.

Leopard 1 -järjestelmiä kunnostetaan parhaillaan Rheinmetallin tehtailla Unterlüßissa ja Kasselissa.

Yhtiö on aiemmin toimittanut Ukrainaan yhteensä 80 Marder-jalkaväen taisteluajoneuvoa. Suurin osa niistä on jo Ukrainassa, jossa ne ovat osoittaneet tehokkuutensa taistelukentällä. Kaksikymmentä Marderia lisää on valmiina toimitettavaksi heti, kun yritys saa tätä koskevan tilauksen.

Vuoden 2023 lopulla ja vuoden 2024 alussa Ukraina saa myös viisi Caracal-ilmatojunta-ajoneuvoa.

Alankomaiden ja Tanskan hallitusten puolesta Rheinmetall toimittaa ensi vuonna Ukrainalle 14 Leopard 2A4 -panssarivaunua.

Panssarivaunujen lisäksi yhtiö auttaa Ukrainan asevoimia muun muassa ampumatarvikkeilla, droneilla ja lääketieteellisillä laitteilla.