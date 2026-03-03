Reserviläisten varusteille esitetään verovähennystä

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti esittää asehankintoihin verovähennysoikeutta. Hän esittää, että puolustusmenoihin käytettävää rahaa suunnataan tukemaan reserviläisten varustehankintaa esimerkiksi muuttamalla aseiden ja tiettyjen muiden varusteiden hankinta verovähennyskelpoiseksi.

Sammallahden mukaan idea kumpuaa siitä, että Puolustusvoimat kehottaa tuoreessa linjauksessaan reserviläisiä ottamaan omat aseet, droonin tai GPS-laitteen mukaan ilmoittautuessaan palvelukseen kriisitilanteessa.

– Puolustusvoimien päivittämässä reserviläisten käskykortissa kehotetaan ottamaan jatkossa omat aseet, droonit ja GPS-laitteet mukaan kriisiajan palvelukseen. Sinällään hyvää ja tarpeellista linjausta tukisi oivallisesti päätös tehdä reserviläisen asehankinnoista, kuten kivääreistä, pistooleista ja haulikoista, verovähennyskelpoisia. Myös selkeästi reserviläistaistelijan varustukseen kuuluvat luotisuojatarvikkeet, kuten kypärät, luotisuojalevyt ja ”plate carrierit” [taisteluliivit] olisi perusteltua lisätä vähennysten piiriin, Sammallahti sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa verotuen tarkkaa summaa on mahdotonta sanoa ilman tietoa ase- ja muun soveltuvan reserviläistarvikekaupan vuosittaisesta koosta.

– Riippuen hieman edellä mainituista muuttujista ja verotuen suuruudesta kustannus olisi todennäköisesti ykkösmiljoonia tai reilun kymmenen miljoonaa, mikä on varsin olematon osuus vuoden 2026 puolustusmäärärahojen 6,4 miljardin euron kokonaisuudesta, Sammallahti arvioi

Sammallahti huomauttaa, että pelkästään reserviläistoimintaan soveltuvat aseet ja luotisuojat maksavat tyypillisesti tuhansia euroja, muista varusteista puhumattakaan.

– En ole pistemäisten verotukien ystävä, mutta tämä verovähennysoikeus olisi valtiolta varsin tarkasti kohdentuva kädenojennus aktiivisesti aikaansa isänmaalle antavalle ja maanpuolustuskunnostaan huolta pitäville suomalaisille. Samoin se alentaisi reserviläisharrastuksen aloittamisen kynnystä, tukisi reserviläistaitojen harjoittamista ja kannustaisi suomalaisia henkilökohtaisiin varustehankintoihin jo silloin, kun varusteista ei ole pulaa.

Hänen mukaansa tämä olisi maanpuolustuksen kokonaisuuden kannalta pieni, mutta yksittäisen reserviläisen ja taistelijan kannalta tärkeä tapa varautua siihen, mihin maanpuolustustyössä aina varaudutaan.