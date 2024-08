Reserviläisille jaetaan uudet kiväärit

Maanpuolustuskoulutus (MPK) on saanut ensimmäiset uudet SAKO ARG S 40 -kiväärit koulutuskäyttöönsä. Kiväärejä toimitetaan syksyn aikana kaikkiin MPK:n piireihin.

Ase on Sakon MPK:n reserviläisten sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen tarpeisiin kehittämä AR-15 tyyppinen itselataava kertatuliase. Sillä pystytään ampumaan Puolustusvoimien ammuntojen mukaisia perusammuntoja ja se voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla. Aseessa on 16-tuumainen piippu ja aseen kaliiberi on 223 REM. Ase on myös yhteensopiva 5,56 x 45 Nato-patruunan kanssa.

— Testien mukaan aseen tarkkuus ja toimintavarmuus vastaa hyvin MPK:n tarpeita. Ase on helppokäyttöinen ja se sopii monen tasoisille ampujille aina kokeneesta ampujasta aloittelijaan, tiivistää MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo tiedotteessa.

MPK:n mukaan kivääri on yksinkertainen käyttää, se sopii oikea tai vasenkätiselle ja sitä voi säätää 150-200 senttimetriä pitkälle ampujalle. Ase sopii hyvin koulutusaseeksi. Se on pitkäikäinen ja sillä turvallisen aseenkäsittelyn kouluttaminen on helppoa.

Asehankinta käynnistyi keväällä 2022 ja hankinnan testivaiheessa oli mukana kymmenen eri tuotetta seitsemältä eri toimittajalta. Hankinnan kokonaisarvo on noin 1,6 miljoonaa euroa. Hankinnan mahdollisti Maanpuolustuksen kannatussäätiön tuki ja MPK:n vapaaehtoisista sitoutuneista sekä henkilökunnasta muodostetun asehankintatyöryhmän pitkäjänteinen työ.

MPK:n ase- ja ampumakoulutuksen kysyntä on kasvanut moninkertaiseksi Ukrainan sodan eskaloitumisen jälkeen. Uuden koulutuskaluston saaminen täydentää MPK:n jo olemassa olevaa asekalustoa, niin että koulutusta pystytään tarjoamaan enemmän.

— Nyt kun saamme uudet aseet ase- ja ampumakoulutuskäyttöön, pystymme paremmin vastaamaan korkeaan koulutuskysyntään koko maan alueella, kertoo Lehtisalo.