Remonttien hinta laski keskimäärin 25 prosenttia

Remonttien kilpailutuspalvelu Urakkamaailma selvitti, miten Suomessa remontoitiin heinä-syyskuussa 2025. Dataa on kerätty suosituimpien remonttien, remonttien mediaanihintojen sekä hintojen muutosten osalta.

Remontin mediaanihinta oli heinä-syyskuussa 564 euroa, kun huomioidaan kaikki remonttikategoriat. Remonttien hinnat laskivat keskimäärin 25 prosenttia vuoden takaisesta.

Esimerkiksi Helsingissä tyypillinen kylpyhuoneremontti maksoi nyt 8724 euroa, kun vuosi sitten hinta oli 10032 euroa. Suurin muutos hinnoissa on nähtävissä salaojaremonteissa, joissa hinnat ovat laskeneet 76 prosenttia.

Useissa ulkoremonteissa taas on huomattavissa selvää hinnannousua, kuten kattoremonteissa (25 %), ulkomaalauksissa (47 %) ja piharemonteissa (61 %).

Mediaanihinnaltaan korkeimmaksi nousivat huoneistoremontit, jotka maksoivat heinä- syyskuussa 2025 keskimäärin noin 3908 euroa. Edellisvuonna huoneistoremonttien mediaanihinta oli 3 800 euroa, eli hinnoissa on nähtävissä maltillinen 2,8 prosentin nousu.

Keskimääräinen, noin 25 prosentin remonttien keskihinnan lasku, kertoo kuluttajien varovaisuuden jatkumisesta, kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi tiedotteessa. Kuluttajat ovat keskimäärin tilanneet pienempiä remontteja kuin vuosi sitten, joka näkyy erityisesti kylpyhuone- ja salaojaremonttien rajussa keskihinnan laskussa.

Remontteja kyllä edelleen tehdään, mutta huomattavasti pienimuotoisempina. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen matalalla, ja se näkyy suoraan remonttien laajuudessa ja rahankäytössä. Isoimpia remontteja lykätään edelleen tulevaisuuteen.

– Kun alamme saamaan työmarkkinoilta positiivisia uutisia alkaa myös kuluttajien luottamus talouteensa nousta, joka tulee väistämättä elvyttämään remonttien kysyntää. Remonteissa on tällä hetkellä patoumaa joka tullaan purkamaan tulevien vuosien aikana, Koivuniemi sanoo.

Energiaremonttien suosio näyttää kasvaneen. Aiemmissa Urakkamaailman tekemissä selvityksissä energiaremontit eivät yltäneet maanlaajuisesti tai yhdessäkään isossa kaupungissa viiden suosituimman remonttikategorian joukkoon. Sähkötyöt ovat ylivoimaisesti suosituin remonttikategoria sekä maanlaajuisesti, että isoimmissa kaupungeissa.

Urakkamaailmaan jätettiin tutkimusaikavälillä (1.7.2025–30.9.2025) yhteensä 8911 tarjouspyyntöä, joita hyödynnettiin suosituimpien remonttien analyysiin. Hintojen analyysissä hyödynnettiin näistä 5404 tarjouspyynnön tietoja. Kaikki remontin hintatiedot ovat arvonlisäverollisia ja esitetyt hinnat ovat eri remonttikategorioiden mediaanihintoja.