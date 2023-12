Reilu neljäsosa vientiyrityksistä aikoo osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen

Reilu neljäosa kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista vientiyrityksistä suunnittelee osallistuvansa Ukrainan jälleenrakentamiseen, kun sen aika tulee, selviää kauppakamarien vientiyrityksille tekemästä kyselystä. Erityisesti kiinnostavat infra- ja energiahankkeet.

Kolmasosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ole aikomusta osallistua jälleenrakentamiseen ja noin 40 prosenttia vastanneista ei vielä osannut ottaa kantaa asiaan.

– Ukrainan jälleenrakentaminen tulee olemaan massiivinen projekti. Suomi on tukenut Ukrainaa alusta alkaen. Suomalaisyrityksillä on valtavasti Ukrainan tarvitsemaa osaamista tarjottavana ja on hyvä, että yrityksissämme valmistaudutaan jälleenrakentamiseen jo nyt, vaikka sodan loppumisesta ei ole vielä tietoa, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.

Kyselyssä selvitettiin jälleen myös suomalaisyritysten tilannetta Venäjällä. Enää 2,3 prosenttia yrityksistä kertoo, että heillä on vielä liiketoimintaa Venäjällä. Vetäytymisprosessi on kesken 5,7 prosentilla.

Pudotus sodan alkupäivistä on ollut jyrkkä, sillä tuolloin noin 80 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli liiketoimintaa Venäjällä. Myös vetäytymisprosessit ovat edistyneet, vaikka Venäjä ei ole tehnyt niistä helppoja.

Suomalaisyritykset ovat yhä havainneet Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. Noin 30 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo havainneensa tällaista toimintaa.

Kiertämisyritykset ovat olleet muun muassa välikäsien kautta tulleita tiedusteluja, kyselyjä aiemmin vierailta tahoilta ja epätavallisista maista. Usein kyselyjä tai tarjontaa on tullut Keski-Aasian maista.

Vientiyritykset myös kokevat saavansa tarpeeksi tietoa ja ohjeistusta pakotteisiin liittyen, suurin osa, 84 prosenttia kertoi ohjeistusta löytyvän tarpeeksi. Vain vajaa kuusi prosenttia kaipasi lisää ohjeistusta.

– Suomalaisyritykset ovat hyvin valveutuneita ja tietoisia pakotteista ja kiertoyrityksistä. Kiertoyritykset tunnistetaan kohtalaisen hyvin eikä niitä suvaita. On silti tervetullutta, että viranomaiset järjestävät pakotteisiin liittyvää koulutusta, sillä vastuu niiden noudattamisesta on kaikilla, sanoo Pohjanheimo.

Vientijohtajille suunnattu kysely tehtiin 12.-14.12.2023 Kyselyyn vastasi 88 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.