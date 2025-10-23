Rautateiden ”hirviöjunat” vyöryvät taistelualueelle

Ukraina on iskenyt toistuvasti venäläisjoukkojen huoltoa vastaan pitkän kantaman drooneilla sekä esimerkiksi Britannian ja Ranskan toimittamilla Storm Shadow/Scalp-risteilyohjuksilla.
Rautatieyhteyksiä vastaan on lisäksi hyökätty paikallisten vastarintaryhmien voimin. Tämä on pakottanut Venäjän sitomaan joukkoja takalinjan logistiikan suojaksi.
Myös Venäjä yrittää jatkuvasti lamauttaa Ukrainan rautateitä ohjus- ja lennokki-iskuilla. Shahed-droonit moukaroivat hiljattain Sumyn alueella asemalle pysähtyneitä paikallisjunia surmaten 72-vuotiaan miehen ja haavoittaen kymmentä muuta siviiliä.
Kremlin kannalta rautatieyhteyksillä on ratkaiseva merkitys asevoimien huollolle valtavien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi. Länsimaiden asevoimien huolto nojautuisi konfliktitilanteessa pääasiassa kuorma-autokuljetuksiin.
Venäjän asevoimilla on Forces News -median mukaan erillinen yksikkö rautateiden korjaamista ja junakaluston ylläpitoa varten.
Asevoimien käytössä on lisäksi useita panssarijunia, kuten Jenisei ja Amur. Ne on varustettu ilmatorjuntatykeillä, konekivääreillä ja kranaatinheittimillä.
Mediassa ”hirviömäisiksi” kutsuttuja panssarijunia käytetään logistiikan apuna ja taktisen tason tukena kuljettamalla joukkoja ja aseita etulinjaan. Jenisein kyydissä on kiinteäksi tuliasemaksi sijoitettu BMP-2-rynnäkköpanssarivaunu.
Defense Express -sivuston mukaan Venäjä rakensi Jenisein Harkovan alueella haltuunotetusta Ukrainan rautateiden eli Ukrzaliznytsjan kalustosta.
Aseistuksestaan huolimatta junat ovat haavoittuvia Ukrainan iskuille. Niiden alaosassa sijaitsee kookkaita ja suojaamattomia dieselpolttoaineen säiliöitä, jotka voisivat syttyä helposti tuleen esimerkiksi droonin ja ohjuksen osumasta.