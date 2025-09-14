Rauha ei ole Vladimir Putinille vaihtoehto – ”Hän on sodan presidentti”

Rauha ei ole Vladimir Putinille edes vaihtoehto, arvioivat Politicon haastattelemat asiantuntijat venäläusdroonien loukattua aikaisemmin tällä viikolla Puolan ilmatilaa. Droonien tunkeutuminen Nato-maahan oli asiantuntijoiden mukaan viesti siitä, ettei Putin ole aikeissakaan lopettaa lännenvastaista kampanjaansa.

– Putin on sodan presidentti. Hänellä ei ole mitään kiinnostusta lopettaa sitä, Nikolai Petrov New Eurasian Strategies Center-tutkimuslaitoksesta sanoo.

Petrovin mukaan Putin ei edes pystyisi enää luopumaan sota-ajan johtajan roolista, sillä paluu rauhan ajan johtajuuteen olisi tälle verrattavissa alennukseen.

Venäläisjoukkojen eteneminen Ukrainassa on yhä erittäin hidasta, mutta Putinin sota kulkee nyt oikeaan suuntaan, asiantuntijat arvioivat. Venäjä on kuitenkin maksanut yli kolme vuotta kestäneestä sodasta kovan hinnan, mutta Putinin on poliittisesti hankalaa tyytyä Ukrainassa kompromisseihin. Suurin osa venäläisistä voisi todennäköisesti hyväksyä rauhansopimuksen, etenkin jos Kremlin propagandakoneisto valjastetaan sen taakse, mutta Putinin huolenaiheena ovat maan kovaääniset nationalistit. Liberaalia oppositiota Venäjällä ei käytännössä enää ole, joten länsivastaiset nationalistit ovat Putinin hallinnon merkittävin potentiaalinen haastaja, Peskov selittää.

Nationalistit toivovat paitsi sotilaallista voittoa Ukrainassa, myös koko lännen kukistamista. Venäläisen ex-diplomaatti Alexander Baunovin mukaan Venäjän sotilaallis-poliittisen eliitin haukat unelmoivat Naton ”tuhoamisesta”, ja länsiliittouman ”todistamisesta arvottomaksi”. Venäjän viimeaikaiset provokaatiot, mukaan lukien ex-presidentti Dmitri Medvedevin Suomi-puheet, on ymmärrettävä tätä poliittista taustaa vasten, asiantuntijat sanovat.

– Mitä Putin sitten saavuttaakaan Ukrainassa, konflikti lännen kanssa ei tule päättymään siihen. Se tulee jatkumaan eri muodoissa, myös sotilaallisessa, Peskov sanoo.