Kauko-ohjattava maadrooni. / Zvezda

Raskaasti aseistettu robotti lähti hyökkäykseen etulinjassa

Venäjän Kuriiri-ajoneuvon kerrotaan soveltuvan useisiin eri tehtäviin.
Molemmat osapuolet ovat lisänneet Ukrainan rintamalla kauko-ohjattavien maa-ajoneuvojen käyttöä huoltokuljetuksiin, haavoittuneiden evakuointiin ja suoriin hyökkäyksiin.

Osa asiantuntijoista uskoo teknologisen kehityksen nostavan maarobottien merkityksen modernissa sodankäynnissä vielä lennokkejakin suuremmaksi. Ukrainan mediassa esiteltiin hiljattain Targun-kuljetusrobottia, joka pystyy kuljettamaan 200 kilogramman verran tarvikkeita etulinjaan. Kuusi tuntia kestävä akku mahdollistaa pidemmätkin operaatiot.

Venäjän kerrotaan tuoneen rintamalle raskaasti aseistetun Kuriiri-ajoneuvon, jota on käytetty taistelussa Donetskin alueella. Venäjän ykköskanavalla näytettiin tiedustelulennokin kuvaamaa videota, jossa näkyy maarobotin etenevän kohti Ukrainan joukkojen asemia. Se avasi tulen ja suojasi pienen rynnäkköosaston etenemistä.

Miehittämättömien järjestelmien asiantuntija Samuel Bendett huomauttaa, että videon tarkemmasta kuvausajankohdasta tai -paikasta ei ole tietoa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Kuriiri voidaan varustaa kranaattikonekiväärillä ja kahdella raskaalla konekiväärillä. Bendett pitää huomionarvoisena, että maarobotin operointi ja ylläpito vaatii yllättävän monen sotilaan panoksen.

Saman tela-ajoneuvon pohja voidaan muokata eri tehtäviin soveltuvaksi. Eteläisen sotilaspiirin tilaisuudessa esiteltiin aiemmin syyskuussa ajoneuvoja, jotka oli tarkoitettu miinoittamiseen, logistiikkaan ja panssarintorjuntaan.

Maarobotti lähti yöllä salaiselle rintamatehtävälle (VU 1.9.2025)

Samaa alustaa voidaan muokata tilanteen mukaan. / mil.ru
