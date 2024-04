Ranskan salainen palvelu: Olemme immuuneja seksillä kiristämiselle

Ranskan salaisen palvelun mukaan heidän vakoojansa ovat immuuneja seksillä kiristämiselle, sillä vakoojien vaimot ovat valmiiksi tietoisia avioliiton ulkopuolisista suhteista. Asiasta kirjoittaa Daily Mail.

Aihetta on käsitelty Making of Secret -dokumentissa. Siinä käydään läpi, kuinka salaisen palvelun työntekijän tulee toimia, mikäli häntä uhataan salasuhteen paljastamisella. Vakiovastaus on ”hän tietää jo” tai ”kerro vaan, kyllä hän ymmärtää”.

Dokumentin mukaan seksisuhteilla kiristystä on harjoitettu etenkin Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän taholta. Koska ranskalaisten kiristäminen asialla ei ole toiminut, venäläiset ovat puhuneet Ranskan salaisen palvelun käytännöistä jopa ”ranskalaisena paradoksina”.

Daily Mailin mukaan seksikiristyksillä on onnistuttu saamaan poliitikkoja jopa eroamaan. Heidät on painostettu esimerkiksi luopumaan yhteiskunnallisista tehtävistä uhkaamalla, että muuten heidän salaiseksi tarkoitetut seksisuhteensa voisivat vuotaa julkisuuteen ja siten myös perheen tietoon.