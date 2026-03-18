Ranskalainen pataljoona vahvistaa pohjoisen puolustusta koko kevään

Ranskan ja Suomen maavoimat vahvistavat pitkäaikaista koulutus- ja harjoitusyhteistyötään. Yksi 27. Vuoristojalkaväkipataljoonan komppania jatkaa harjoittelua ja toimintaa jääkäriprikaatin kanssa Pohjois-Suomessa toukokuuhun saakka, maavoimat kertoo tiedotteessa.

Cold Response 26 -harjoituksen aikana maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki nimitettiin Ranskan kunnialegioonan (Légion d’Honneur) upseeriksi. Välimäki sai tunnustuksen sitoutumisestaan ranskalais-suomalaiseen yhteistyöhön. Tämä Napoléonin perustama ritarikunta on Ranskan korkein kunniaritarikunta.

Ranskan ja Suomen maavoimilla on ollut jo pitkään yhteisiä koulutuksia, harjoituksia ja muuta toimintaa. Yhteistyö mahdollistaa Ranskan ja Suomen maavoimien yhteistoimintakyvyn ja keskinäisten suhteiden vahvistamisen. Vuodesta 2017 lähtien Suomen maavoimat on lähettänyt komppanian osaksi Ranskan pataljoonaa UNIFIL-operaatioon Libanoniin.

Meneillään olevan Cold Response 26 -harjoitukseen Ranskan maavoimat on lähettänyt pataljoonan kokoisen joukon, jota vahvistaa italialainen komppania. Ulkomaiset joukot ovat suomalaisen jääkäriprikaatin komennossa. Samaan aikaan Ranska on sijoittanut pataljoonan maihinnousutukialukselle Pohjois-Norjaan.

– Suomessa toimiminen mahdollistaa sen, että maidemme maavoimat oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja pystyvät valmistautumaan yhteiseen toimintaan tulevaisuudessa. Yhteistyömme on vahvistunut ja syventynyt entisestään Suomen liityttyä Natoon. Koulutus ja harjoitukset antavat meille mahdollisuuden oppia toisiltamme. Cold Response 26 -harjoitus vahvistaa kykyämme toimia pohjoisella alueella ja osoittaa sitoutumistamme Naton turvallisuuteen, sanoo Ranskan maavoimien varakomentaja kenraaliluutnantti Patrick Justel.

Harjoituksen jälkeen yksi 27. vuoristojalkaväkipataljoonan komppania jatkaa toimintaa jääkäriprikaatin kanssa Pohjois-Suomessa toukokuuhun saakka.

Joukot käyttävät kevään aikana suomalaisia kalustoa, kuten Nordic Response 24 -harjoituksessa.

– Cold Response 26 -harjoitus antaa hyvän mahdollisuuden kouluttaa ja harjoitella toimintaa pohjoisessa, mitä ranskalaiset joukot ovat tehneet aiemminkin, mutta nyt Suomessa italialaisten, ruotsalaisten, yhdysvaltalaisten ja suomalaisten joukkojen kanssa. Kun opimme toisiltamme, olemme vahvempia yhdessä, sanoo maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki.

Kumppanuus pohjoismaisten liittolaisten kanssa talvi- ja mahdollisesti kesäkuukausienkin aikana vaatii tietynlaista koulutusta ja kalustoa. Lisäksi tämä yhteistyö mahdollistaa Ranskan maavoimien nopean reagoinnin ja joukkojen lähettämisen sinne, missä kansallinen etu on uhattuna ja liittolaisten koskemattomuus vaarantunut.