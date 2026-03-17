Ränni tukossa? Vesivahinko voi maksaa tuhansia euroja

Nyt on oikea hetki tarkistaa rännien ja salaojien toimivuus ennen kevään sulamispiikkiä, vakuutusyhtiö Turva muistuttaa.

Kuluva talvi on ollut suuressa osassa maata vähäluminen. Se voi antaa väärän turvallisuuden tunteen, mutta riski sulamisvesien aiheuttamiin vahinkoihin ei ole kadonnut. Aikainen kevät ja toistuvat lämpötilanvaihtelut lisäävät paikallisia vesiongelmia, kun lumet sulavat nopeasti ja vesi ei pääse imeytymään maahan.

Vaikka lunta on ollut vähän, pienet lumimäärät voivat keväällä sulaa nopeasti ja aiheuttaa paikallisia tulvimisia, erityisesti, jos rännien kevätpuhdistus, salaojat ja pihan kallistukset eivät ole kunnossa.

– Lämpötilan sahaaminen nollan molemmin puolin kiihdyttää lumen ja jään vuorottaista sulamista ja jäätymistä, mikä pahentaa veden kertymistä ja lisää rakenteiden vaurioitumisriskiä, kun sulamisvesi ei pääse imeytymään maahan tai valumaan pois riittävän tehokkaasti, kertoo Keskinäisen vakuutusyhtiön Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Sulamisvesi voi tunkeutua kellariin tai imeytyä sokkelin kautta rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita varsinkin vanhemmissa taloissa. Jos sadevesijärjestelmä on puutteellinen tai kiinteistön kallistukset suuntaavat veden taloa kohti, riskit kasvavat.

Suuri osa vahingoista on helposti vältettävissä

Suurin osa sulamisvesivahingoista voidaan ehkäistä yksinkertaisilla huoltotoimilla.

– Nyt kannattaa toimia ennen kuin vahingot ehtivät syntyä. Lumet on hyvä kolata pois rakennusten seinustoilta, jotta vesi ei pääse painautumaan sokkelia vasten. Puhdista rännit, räystäät ja sadevesikaivot, sillä jo pienikin tukos voi aiheuttaa veden kertymistä rakenteisiin, Hämäläinen neuvoo.

Salaojien kunto on syytä tarkistaa, tarvittaessa kannattaa teettää ammattilaisella salaojajärjestelmän kuvaus tai huuhtelu. Pihan kallistusten tulisi ohjata sulamisvedet poispäin rakennuksesta. Myös vesikatteen kunto ja katolla olevat lumimassat on hyvä tarkistaa, jotta putoava lumi ja jää eivät riko rakenteita ja altista yläpohjaa vuodoille.

Muista myös ilmalämpöpumppu ja pumppaamot

Monissa kodeissa ilmalämpöpumpun lauhdeveden ohjaus on yllättävän merkittävä tekijä. Veden ei tule valua talon seinustalle tai sokkeliin. Kiinteistöissä, joissa sulamisvesiä ohjataan pumppaamon kautta, järjestelmän toimivuus on erityisen tärkeää: viallinen pumppu tai toimimaton ylärajahälytin voi aiheuttaa nopean tulvimisen.

Kellaritiloissa ja sokkelissa on hyvä seurata kosteuden merkkejä säännöllisesti. Arvokkaat ja kosteudelle herkät tavarat kannattaa säilyttää hyllyillä tai muuten irti lattiasta.