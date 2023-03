Venäjän joukot etenivät rakennukseen – Ukraina räjäytti

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungissa. Venäjän hyökkäyksen arvioitiin aiemmin hyytyneen kaupungin etelä- ja pohjoispuolella, mutta eteneminen on jatkunut kohti Bahmutin ydinkeskustaa.

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat väittävät Wagner-palkkasotilaiden siirtyneen uusiin asemiin lähempänä keskusta-aluetta, sillä sivustoja suojaamaan on tuotu uusia Venäjän asevoimien yksiköitä.

Ukrainan asevoimien mukaan venäläisjoukot ovat kärsineet kovia tappioita rynnäköissään. Ukrainan kerrotaan päästäneen Venäjän sotilaita etenemään rakennuksiin, jotka oli aiemmin ansoitettu täyteen räjähteitä.

Eräällä lennokin kuvaamalla videolla monikerroksinen rakennus tuhoutuu massiivisessa räjähdyksessä. Ukrainan 93. mekanisoitu prikaati on julkaissut viime päivinä useita videoita vastaavista tapauksista.

In Bakhmut, the Ukrainian soldiers filled a building with tons of explosives and then let the russians take it. Guess what? The muscovites took the bait 🪤 and the AFU detonated the explosives when the russians were inside. pic.twitter.com/mBZLQo5lIv

— Ramms✙ein Fella🇺🇦 (@rammstein_fella) March 27, 2023