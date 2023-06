Ramzan Kadyrov rehentelee panssariajoneuvoilla – toimittaako Kiina aseita Venäjälle?

Tšetšenialaisen sotilasjohtajan Ramzan Kadyrovin sotilasyksiköt, jotka ovat muodollisesti osa Venäjän sisäasiainministeriön alaista kansalliskaartia, ja jotka ovat osallistuneet aktiivisesti sotaan Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen alusta saakka, ovat saaneet kiinalaisvalmisteisia China Tiger -panssaroituja ajoneuvoja. Niitä nähdään Kadyrovin tuoreella, Telegramissa julkaistulla videolla, mikä osoittaa, että hänen yksikkönsä tarpeisiin hankitaan uusia aseita ja sotilaskalustoa.

Videolla nähdään ensimmäistä kertaa kiinalaisvalmisteisia panssaroituja ajoneuvoja Venäjän asevoimien käytössä. Tähän asti Kiinan on tiedetty vain auttaneen Venäjää asetuotannossa. Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing -yhtiön valmistamien kahdeksan uuden ajoneuvon ilmestyminen Venäjälle saattaa olla yksittäistapaus, koska niiden reittiä Venäjälle ei tunneta. Kiina toimittaa China Tigereitä monille Afrikan ja Keski-Aasian maille, erityisesti Tadžikistanille, jonka rajavartijoiden paraatissa niitä nähtiin jo vuonna 2019. Siksi Kadyrovin joukoilla voi olla muita hankintareittejä, joista Peking ei tiedä tai joita se katsoo läpi sormien.

Muussa tapauksessa kyseessä on varsin vaarallinen ensitapaus Kiinan suorien asetoimitusten alkamisesta Venäjälle. Jos Peking on tehnyt päätöksen asetoimitusten sallimisesta, sillä on valtavat varastot aseita, joita se voi toimittaa Venäjälle sen käyttöön Ukrainaa vastaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ilmoitti jo viime helmikuussa puolustusliiton havainneen merkkejä siitä, että Kiina saattaa suunnitella Venäjän tukemista sen hyökkäyksessä Ukrainaan. Suorien asetoimitusten piilottaminen ei kuitenkaan ole nykyään mahdollista, joten länsi tulisi reagoimaan siihen todennäköisesti Kiinan vastaisin pakottein.

China Tiger -panssaroidut ajoneuvot ovat vientiversio Shaanxi Baojin Kiinan asevoimille valmistamista ZFB-05 Xinxing -ajoneuvoista. Vientiversio esiteltiin ensimmäistä kertaa Eurosatory-messuilla vuonna 2012. Ajoneuvoon mahtuu kahden hengen miehistön lisäksi yhdeksän maahanlaskusotilasta varusteineen.

Ajoneuvossa on 200 hevosvoiman Cummins ISDE200-30 -dieselmoottori, jonka voimalla kuuden ja puolen tonnin painoisen ajoneuvon huippunopeus on 115 km/h. Toimintamatkaa ajoneuvolla on 500–600 kilometriä. Se on suojattu 7,62 mm:n luodeilta ja voidaan varustaa 7,62:n tai 12,7 mm:n konekiväärillä sekä 30 mm automaattisella kranaatinheittimellä. Ajoneuvo voidaan varustella myös haavoittuneiden evakuointiin tai liikkuvaksi komentopaikaksi.