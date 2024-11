Rakennusteollisuuden mukaan SAK:n korotustavoite veisi eväät työllisyyden elpymiseltä

Rakennusalan työllisyys on alimmillaan 25 vuoteen. Suomi tarvitsee nyt palkka- ja työehtosopimusratkaisuja, joilla tuetaan yritysten selviytymistä suhdannesyvänteen yli. Kakku on leivottava ennen kuin sen voi syödä, Rakennusteollisuus RT viestittää syyskokouksestaan.

Taantuma iski etulinjassa ja kovimmin rakennusalaan. Rakennustuotannon arvo on pudonnut parissa vuodessa 41,5 miljardista eurosta alle 36 miljardiin. Yli 13 prosenttia tuotannon arvosta on sulanut pois. Jyrkin pudotus on ollut asuntorakentamisessa, jonka aloitusmäärät ovat romahtaneet alle puoleen.

– SAK:n ja jäsenliittojen linjaaman kymmenen prosentin palkankorotustavoitteen toteutuminen vahingoittaisi talouskasvua ja veisi eväät rakentamisen muutenkin hitaaksi ennustetulta käänteeltä ja työllisyystilanteen elpymiseltä, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Jukka Sarhimaa sanoo.

– Meillä on käsissä muna-kana-haaste: Jos Suomen talous ei kasva, raksa ei kasva, ja jos raksa ei kasva, Suomen talouskasvu hyytyy. Haluamme päästä taas kerryttämään kasvua, hän jatkaa.

Sarhimaan mukaan rakennusalan yritysten kannattavuus ja työllisyystilanne on kärsinyt kaikista toimialoista eniten kustannusten ja korkojen poikkeuksellisen nopean nousun vuoksi. Käänne parempaan on vasta oraalla eikä nopeaa nousua ole odotettavissa.

– Tarvitsemme palkkaratkaisun, joka tukee käännettä ja yritysten ja työpaikkojen selviytymistä. Toivomme, että työmarkkinaneuvotteluihin lähdetään realistiselta pohjalta ja haetaan yhdessä ratkaisua ulos suhdannekurimuksesta, Sarhimaa toteaa.

Sarhimaa näkee tulevan kasvun tiellä sekä esteitä että mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi vihreän siirtymän mahdollinen hidastuminen, rahoituksen voimakas kiristyminen ja asuntopolitiikan murros voivat jarruttaa rakentamista. Toisaalta muun muassa voimistunut kaupungistuminen, korjausrakentamisen mittava tarve sekä liikenneyhteyksien kehittäminen poikivat rakentamiseen kysyntää pitkälläkin aikavälillä.

Rakennusalan työehtosopimusneuvottelut alkavat ensi vuoden puolella. Työntekijöiden työehtosopimukset umpeutuvat helmikuun lopussa.