Rakennusten korjausvelka noussut 90 miljardiin euroon

Danske Bankin mukaan lainarästien määrä on vähentynyt, ja talletustaseet ovat palautumassa entisille tasoilleen. Lisäksi laskenut inflaatio ja alhaisemmat lainakorot ovat hillinneet vastikkeiden nostopaineita.

Parantunut taloustilanne avaa taloyhtiöille mahdollisuuksia kiinteistöjen arvoa nostaviin investointeihin.

– Monen vaativan vuoden jälkeen on hienoa, että taloyhtiöiden talous on vahvistunut. Lainarästien ja järjestelypyyntöjen määrä on olennaisesti vähentynyt, ja talletustase on kasvanut reilut 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Danske Bankissa asunto-osakeyhtiöiden rahoituksesta vastaava johtaja Ville Roihu.

Taloyhtiön hoitovastikkeesta 30–40 prosenttia kuluu lämmitys-, sähkö- ja vesikustannusten kattamiseen. Juoksevien kulujen lisäksi taloyhtiöiden on varauduttava taloyhtiön kunnossapitoon: miten esimerkiksi remontit rahoitetaan.

Roihun mukaan taloyhtiöissä on opittu huomioimaan realistisemmin esimerkiksi kaukolämpöenergian hinnan kehityksen vaikutus vastikkeisiin.

– Lisäksi taloyhtiöt ovat oppineet aiempaa paremmin reagoimaan äkillisiin kustannustasojen muutoksiin antamalla taloyhtiön hallitukselle valtuutuksia kerätä ylimääräisiä hoitovastikkeita osakkailta tai muuttaa rahoitusvastikkeiden tasoa kesken tilikauden. Nämä muutokset antavat taloyhtiölle mahdollisuuden nopeampaan reagointiin, hän sanoo.

Rakennuksessa oleva korjausvelka kuvaa sitä rahamäärää, joka rakennuksen kunnossapidosta on tingitty, jotta se olisi hyvässä kunnossa. ROTI 2025 -raportin mukaan rakennusten korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta noin 90 miljardiin euroon.

Viime vuosina korjausvelkaa on kasvattanut se, että taloyhtiöt ovat haastavassa taloustilanteessa lykänneet tarvittavia remontteja.

Lisäksi rakennusalan ahdinko ja pitkään pysähdyksissä ollut asuntokauppa ovat laskeneet asuntojen hintoja. Tämä on johtanut taloyhtiöiden vakuusarvojen laskuun, joka tuo myös lisähaasteen remonttien rahoitukseen.

– Nyt jos koskaan on hyvä aika remontoida. Rakennusalalla on ammattitaitoista työvoimaa saatavilla, inflaatiopiikki on selätetty ja korkotasokin tukee investointeja. Taloyhtiöiden kannattaa kiinnittää huomiota yhtiön hyvään hallintoon, jonka avulla varmistetaan, että taloyhtiön talous on tasapainossa ja ylläpito suunnitelmallista, Roihu sanoo.