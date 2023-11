Rakennuslehti: Myymättömiä asuntoja kaupataan houkuttelevilla lisäeduilla

Suurilla rakennusliikkeillä on pari tuhatta valmista asuntoa myymättä, uutisoi Rakennuslehti. Niitä yritetään kaupata asiakkaille erilaisilla alennuksilla ja kylkiäisiksi tarjottavilla lisäeduilla.

Rakennusyhtiö YIT:llä oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa noin 740 myymätöntä valmista asuntoa Suomessa.

YIT räätälöi valmiita uusia asuntoja ostajien toiveiden mukaan, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa Rakennuslehdelle. Vuorenmaan mukaan tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta vaihtaa keittiön kaapistoja tai tehdä asuntoihin maalaustöitä.

Myös Rakennusliike Laptin kohteissa valmiisiin asuntoihin on joissain tapauksissa voitu tehdä pieniä muutostöitä, kertoo Laptin myynti- ja markkinointijohtaja Jorma Koskelo. Asuntoihin on voitu esimerkiksi asentaa ilmalämpöpumppu. Rivitalojen terasseille on voitu asentaa lasitukset. Lisäksi kuluttajia on houkuteltu kaupoille vastikealennuksilla ja hintajoustoilla.

Rakennusyhtiö SRV on kertonut ottaneensa kiikariin ensiasunnon ostosta haaveilevat. Hallituksen päätöksen myötä ensiasunnon ostajien varainsiirtovero poistuu vuoden vaihteessa. SRV Asuntojen Pääkaupunkiseutu -yksikön johtaja Jorma Seppä kertoo Rakennuslehdelle, että ensiasunnonostajille annetaan varainsiirtoveron suuruinen alennus huhtikuun loppuun saakka.

Laptilla vastaavasti kampanjoita on kohdistettu sellaisiin kohteisiin, jotka voisivat kiinnostaa ensiasunnon ostajia. Koskelon mukaan varainsiirtoveroa koskeva muutos on näkynyt jo näytöillä. Ensiasunnon ostajilta on tullut yhteydenottoja, ja näytöillä käy aiempia kuukausia enemmän ensiasunnon ostajia.

Vastikekampanjat suosittuja

Parin viime vuoden aikana rakennusliikkeet ovat testailleet useita eri keinoja myynnin jouduttamiseksi.

Useilla yhtiöillä on ollut käytössä vastikekampanjoita. Vastikkeita on tarjouduttu maksamaan tilanteesta vaihdellen esimerkiksi puolen vuoden, vuoden tai kahden vuoden ajalta. Vaihtelua on ollut myös sen suhteen, mitä kaikkia vastikkeita yhtiöt ovat tarjoutuneet maksamaan.

Vastike- ja hinnanalennusten lisäksi rakennusliikkeet ovat houkutelleet asiakkaita kaupoille myös muilla keinoin.

Peab oy:n toimitusjohtaja Mika Katajiston mukaan yhtiö on onnistunut asuntomyynnissä viime kuukausina kohtuullisen hyvin, joten suuria alennuksia ei ole tarvetta antaa. Parhaillaan yhtiöllä on kuitenkin käynnissä kymmenen prosentin joulualennuskampanja. Hinnan- ja vastikealennusten lisäksi käytössä on ollut esimerkiksi muuttoapu-kampanja, jossa asunnon ostajalle on tarjottu ilmainen muuttopalvelu.

Tavaraetujakin kokeiltu

Osa rakennusliikkeistä on myös kokeillut erilaisia tavaraetuja. Hartela on tarjonnut autopaikkaa kaupan päälle ja sähköpyöriä asunnon ostajille, kertoo Hartelan Nora Soikkeli Rakennuslehdelle.

Lisärakentamiseen keskittyvä Kiinteistö-Silta tarjosi Alppiharjun ullakkohuoneistoon joko kymppitonnin alennusta tai kahden vuoden vastikealennusta. Vastikealennuksen lisäksi ostajalle tarjottiin Weberin grilliä.

Loviisassa houkuttelevuutta pyrittiin lisäämään sähköautolla viime kesänä. Jos kaupat löi lukkoon tiettyyn päivämäärään mennessä, sai ostaja Teslan käyttöönsä kahdeksi vuodeksi.

Myös vuosikello on otettu mukaan. Noin vuosi sitten Lehdolla oli Black Friday -paljousalennus. Kolmen asunnon nipusta sai kymmenen prosenttia ja yhdestä asunnosta seitsemän prosentin alennuksen.