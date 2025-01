Rakennusalan työttömyys jälleen selvässä nousussa

Ensihakemuksissa on nähtävissä lähes 40 prosentin kasvu. Rakennusalan työttömyys nousi jo joulukuussa.

YTK Työttömyyskassan kaikkien jäsenten työttömyysaste oli joulukuussa 6,6 prosenttia. Muutos marraskuusta (6,3 %) oli vähäinen.

– On tavallista, että marraskuun ja joulukuun työttömyysasteet vastaavat toisiaan. Joulukuusta tammikuuhun työttömyysaste sen sijaan tyypillisesti nousee voimakkaasti, kertoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen tiedotteessa.

Normaalin kausivaihtelun mukaisesti työttömyysaste onkin tammikuussa nousemassa joulukuuta korkeammalle. Tähän viittaavat selkeästi myös toteutuneet hakemusmäärät.

Hakemusmäärissä muutos joulukuusta 2024 tammikuuhun 2025 on suuri: ensihakemuksissa nähdään jopa lähes 40 prosentin nousu.

Rakennusalan tilanne ei ole parantunut

Rakennusalan työttömyys on jo nyt selvässä nousussa. Rakennusalalla työskentelevien jäsenten työttömyys oli joulukuussa 11,3 prosenttia. Nousua edelliskuusta tuli 1,2 prosenttiyksikköä.

– Rakennusalalla on voimakasta kausivaihtelua ja työttömyyden nousu talvella on tavanomaista. On kuitenkin huomioitava, että alan työttömyys on nyt korkeammalla kuin vuosi sitten, ja kahden vuoden takaiseen verrattuna työttömyys on lähes tuplaantunut. Rakentamisen ahdinko ei siis näytä helpottaneen, Hänninen sanoo.

Sitkeä työttömyys ei ulotu Ahvenanmaalle. Maakunnassa YTK:n jäsenten työttömyys laski joulukuussa edelleen ja on nyt vain 2,9 prosenttia.

Ero Manner-Suomeen on hyvin selvä. Perinteisesti matalan työttömyyden Pohjanmaa on nyt 4,4 prosentin työttömyysasteella selvästi Ahvenanmaan yläpuolella.